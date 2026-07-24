< sekcia Regióny
Folklórny festival v Lučenci ponúkne sprievod i program na amfiteátri
Do mestského parku v Lučenci podujatie už v piatok popoludní prinesie park remesiel, prehliadku ľudových hudieb či etnografické prednášky.
Autor TASR
Lučenec 24. júla (TASR) - Medzinárodný Novohradský folklórny festival, ktorý odštartoval v stredu (22. 7.) pod hradom Šomoška, sa v týchto dňoch presúva aj do Lučenca. Do mesta prinesie bohatý program na tamojšom amfiteátri či krojovaný sprievod miestnymi ulicami. TASR o tom informoval riaditeľ festivalu Stanislav Spišiak.
Jubilejný 30. ročník medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu prináša do regiónu kultúrny program v mestách a obciach na oboch stranách slovensko-maďarskej hranice. Festival tento rok okrem domácich súborov privítal aj hostí z Argentíny, Cypru, Chorvátska, Ukrajiny a Maďarska.
Do mestského parku v Lučenci podujatie už v piatok popoludní prinesie park remesiel, prehliadku ľudových hudieb či etnografické prednášky. Hlavný program sa začne o 19.00 h na lučeneckom amfiteátri. „Vystúpia regionálne folklórne kolektívy a sólisti v programe Vedno, ktorý je vyznaním novohradskému folklóru, tradíciám a zvykom. Druhú časť večera obohatí vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica,“ priblížil Spišiak.
V sobotu (25. 7.) bude program festivalu v Lučenci pokračovať v mestskom parku, presunie sa však aj do ulíc centra mesta, kde sa o 18.00 h uskutoční krojovaný sprievod účastníkov festivalu. „Nasledovať bude galaprogram všetkých zahraničných folklórnych súborov, po ktorom vystúpi Slovenský ľudový umelecký kolektív. Večer vyvrcholí ľudovou veselicou s tradičnou hudbou,“ doplnil Spišiak.
Lučenecká samospráva vyzýva návštevníkov festivalu, aby na podujatie, pokiaľ je to možné, prišli pešo. Priestor v okolí amfiteátra bude pre potreby organizácie uzavretý, prístup bude možný len od reštaurácie v mestskom parku. V okolí amfiteátra a mestského parku budú počas konania festivalu platiť viaceré dopravné obmedzenia.
Sprievodný program Objatie Novohradu prinesie festivalovú atmosféru aj do ďalších miest a obcí. V piatok a počas víkendu sa podujatia uskutočnia okrem Lučenca aj vo Fiľakove, Haliči a Budinej. Cieľom projektu je priblížiť zahraničných folkloristov aj obyvateľom menších obcí na slovenskej i maďarskej strane Novohradu. Festival vyvrcholí v nedeľu (26. 7.) záverečným galaprogramom zahraničných folklórnych súborov v maďarskej obci Banka.
Jubilejný 30. ročník medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu prináša do regiónu kultúrny program v mestách a obciach na oboch stranách slovensko-maďarskej hranice. Festival tento rok okrem domácich súborov privítal aj hostí z Argentíny, Cypru, Chorvátska, Ukrajiny a Maďarska.
Do mestského parku v Lučenci podujatie už v piatok popoludní prinesie park remesiel, prehliadku ľudových hudieb či etnografické prednášky. Hlavný program sa začne o 19.00 h na lučeneckom amfiteátri. „Vystúpia regionálne folklórne kolektívy a sólisti v programe Vedno, ktorý je vyznaním novohradskému folklóru, tradíciám a zvykom. Druhú časť večera obohatí vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica,“ priblížil Spišiak.
V sobotu (25. 7.) bude program festivalu v Lučenci pokračovať v mestskom parku, presunie sa však aj do ulíc centra mesta, kde sa o 18.00 h uskutoční krojovaný sprievod účastníkov festivalu. „Nasledovať bude galaprogram všetkých zahraničných folklórnych súborov, po ktorom vystúpi Slovenský ľudový umelecký kolektív. Večer vyvrcholí ľudovou veselicou s tradičnou hudbou,“ doplnil Spišiak.
Lučenecká samospráva vyzýva návštevníkov festivalu, aby na podujatie, pokiaľ je to možné, prišli pešo. Priestor v okolí amfiteátra bude pre potreby organizácie uzavretý, prístup bude možný len od reštaurácie v mestskom parku. V okolí amfiteátra a mestského parku budú počas konania festivalu platiť viaceré dopravné obmedzenia.
Sprievodný program Objatie Novohradu prinesie festivalovú atmosféru aj do ďalších miest a obcí. V piatok a počas víkendu sa podujatia uskutočnia okrem Lučenca aj vo Fiľakove, Haliči a Budinej. Cieľom projektu je priblížiť zahraničných folkloristov aj obyvateľom menších obcí na slovenskej i maďarskej strane Novohradu. Festival vyvrcholí v nedeľu (26. 7.) záverečným galaprogramom zahraničných folklórnych súborov v maďarskej obci Banka.