Folklórny súbor Haviar oslávi 40 rokov fungovania
Folklórny súbor Haviar vznikol v Rožňave v roku 1985.
Autor TASR
Rožňava 7. novembra (TASR) - Folklórny súbor (FS) Haviar z Rožňavy si pripomína 40. výročie svojho založenia. Okrúhle jubileum oslávia folkloristi v sobotu (8. 11.) slávnostným galaprogramom s názvom Tradícia v pohybe. TASR o tom informovala vedúca súboru Martina Dudášová.
Folklórny súbor Haviar vznikol v Rožňave v roku 1985. S myšlienkou prišiel Štefan Fabo, ktorý bol zborovým spevákom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), prvým choreografom sa stal Ján Lipták a korepetítorom Igor Adler. Názov Haviar odkazuje na banícku tradíciu mesta a okolia.
„Súbor spracováva folklórny materiál najmä z oblasti horného Gemera, no vo svojom repertoári má aj tance z iných regiónov Slovenska. Počas existencie súboru sa v jeho radoch vystriedalo už množstvo tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Vekový rozsah členov siaha od troch do 82 rokov,“ priblížila Dudášová.
Súčasťou rožňavského folklórneho súboru je i ženská a mužská spevácka skupina, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Súbor každoročne reprezentuje mesto i Slovensko na domácich i zahraničných podujatiach. Systematicky sa venujú i mládeži, v roku 2018 založili dva detské folklórne súbory Malý Haviar a Deti FS Haviar. Nasledujúci rok bola založená aj Detská ľudová hudba Haviar. „V súčasnosti už funguje aj Ľudová hudba Haviar, v spolupráci s Ľudovou hudbou Háj z Rimavskej Soboty ako Hajviar,“ doplnila Dudášová.
Slávnostný galaprogram Tradícia v pohybe sa uskutoční v sobotu o 17.00 h v Mestskom divadle Actores v Rožňave. Vstup na podujatie je voľný.
