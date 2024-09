Folklórny súbor Kokavan pripravuje v októbri nábor nových členov

Kokava nad Rimavicou 22. septembra (TASR) - Folklórny súbor Kokavan z Kokavy nad Rimavicou v okrese Poltár pripravuje nábor nových členov. TASR o tom informovala jeho organizačná vedúca Blanka Harasimová s tým, že pre záujemcov ho naplánovali na 4. októbra.



Dodala, že po poslednej takejto akcii k nim noví ľudia pribudli. Pripojiť sa však môžu aj počas roka. Súbor má v súčasnosti približne 30 členov, sú to speváci i tanečníci. "Priemerný vek tanečno-speváckej zložky, ktorá aktuálne pôsobí v súbore, je 25 rokov," objasnila. Súčasťou Kokavana je Ľudová hudba Ondreja Radiča, ktorá má podľa nej sedem členov.



Ako ďalej uviedla, momentálne sa pripravujú na októbrové podujatie s názvom Mitrovanie vo Veľkých Teriakovciach v okrese Rimavská Sobota. Bude to ukončenie pastierskej sezóny, súčasťou budú ukážky prác na salaši, výstava oviec či regionálnych produktov i kultúrny program. Príprava je aj na tradičný vianočný program v domácom prostredí. "Plánujeme oživiť staré choreografie, ktoré prezentujú rôzne regióny Slovenska. Postupne sa tak pripravíme na 55. výročie súboru, ktoré nás čaká budúci rok," zdôraznila.



Počas leta vystúpil Kokavan na Stretnutí rodákov v Rimavskej Bani, Gemersko-malohontských slávnostiach v Klenovci i na domácom festivale Koliesko v Kokave and Rimavicou. Zúčastnili sa aj v Zlíne na Medzinárodnom festivale dychových orchestrov a ľudových súborov, v kúpeľnom meste Luhačovice i na slávnostiach v Hruškách na Morave.