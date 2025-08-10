< sekcia Regióny
Folklórny súbor Podpoľanec oslávi svoje 50. výročie tanečným divadlom
Na príprave programu spolupracujú Podpolianske múzeum Detva, Matica Slovenská a autorský štáb zložený z producentov, kostymérov, zvukárov, scenáristov i ďalších odborníkov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Detva 10. augusta (TASR) - Folklórny súbor (FS) Podpoľanec z Detvy plánuje osláviť 50. výročie svojho vzniku oficiálnym slávnostným program. Na jeseň tak pripravuje folklórne tanečné divadlo, v ktorom účinkuje 140 umelcov. TASR o tom informoval umelecký vedúci súboru a choreograf Roman Malatinec.
Dodal, že program s názvom Pastier ľudu detvianskýho vychádza z textov Karola Antona Medveckého. Podľa historika Jána Goliana je jeho meno s Detvou úzko spojené, pretože v nej strávil prvé dva roky kňazského pôsobenia. „Miestna kultúra zásadne ovplyvnila jeho celoživotné smerovanie v etnografii a v regionálnych dejinách,“ objasnil. V tomto roku uplynie 150 rokov od jeho narodenia a 20 rokov od vydania jeho diela Monografia Detva.
Na príprave programu spolupracujú Podpolianske múzeum Detva, Matica Slovenská a autorský štáb zložený z producentov, kostymérov, zvukárov, scenáristov i ďalších odborníkov. Postavu Medveckého bude hrať slovenský herec Martin Kochan, divadelnú réžiu má na starosti riaditeľ zvolenského divadla. Hudba bude vychádzať napríklad z tvorby Štefana Molotu, Milana Hrončeka či Rinalda Oláha, súčasťou bude aj dychová hudba.
Do publika v športovej hale v Detve chce súbor v októbri okrem verejnosti pozvať aj bývalých členov. Vystúpenia budú viaceré, zvlášť pre verejnosť a ďalšie pre pozvaných hostí. „Všetky ďalšie informácie o vystúpeniach v rámci výročia a predpredaja lístkov sa záujemcovia postupne dozvedia na sociálnych sieťach FS Podpoľanec,“ spomenul Malatinec. Doplnil, že po predstaveniach v Detve vystúpi súbor s týmto dielom aj v Bratislave. Uviesť ho plánujú aj na folklórnych festivaloch v roku 2026.
Vznik Podpoľanca sa spája s rokom 1975, zrodil sa pri Strednom odborom učilišti strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na učilišti. Vznikol z folklórneho krúžku, ktorým na začiatku Podpoľanec bol. V súčasnosti ho vedú riaditeľ Jaroslav Černák s Romanom Malatincom. Podpoľanec tvoria spevácka, hudobná a tanečná zložka.
Dodal, že program s názvom Pastier ľudu detvianskýho vychádza z textov Karola Antona Medveckého. Podľa historika Jána Goliana je jeho meno s Detvou úzko spojené, pretože v nej strávil prvé dva roky kňazského pôsobenia. „Miestna kultúra zásadne ovplyvnila jeho celoživotné smerovanie v etnografii a v regionálnych dejinách,“ objasnil. V tomto roku uplynie 150 rokov od jeho narodenia a 20 rokov od vydania jeho diela Monografia Detva.
Na príprave programu spolupracujú Podpolianske múzeum Detva, Matica Slovenská a autorský štáb zložený z producentov, kostymérov, zvukárov, scenáristov i ďalších odborníkov. Postavu Medveckého bude hrať slovenský herec Martin Kochan, divadelnú réžiu má na starosti riaditeľ zvolenského divadla. Hudba bude vychádzať napríklad z tvorby Štefana Molotu, Milana Hrončeka či Rinalda Oláha, súčasťou bude aj dychová hudba.
Do publika v športovej hale v Detve chce súbor v októbri okrem verejnosti pozvať aj bývalých členov. Vystúpenia budú viaceré, zvlášť pre verejnosť a ďalšie pre pozvaných hostí. „Všetky ďalšie informácie o vystúpeniach v rámci výročia a predpredaja lístkov sa záujemcovia postupne dozvedia na sociálnych sieťach FS Podpoľanec,“ spomenul Malatinec. Doplnil, že po predstaveniach v Detve vystúpi súbor s týmto dielom aj v Bratislave. Uviesť ho plánujú aj na folklórnych festivaloch v roku 2026.
Vznik Podpoľanca sa spája s rokom 1975, zrodil sa pri Strednom odborom učilišti strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na učilišti. Vznikol z folklórneho krúžku, ktorým na začiatku Podpoľanec bol. V súčasnosti ho vedú riaditeľ Jaroslav Černák s Romanom Malatincom. Podpoľanec tvoria spevácka, hudobná a tanečná zložka.