< sekcia Regióny
Folklórny súbor Podpoľanec vystúpi s tanečným divadlom aj v Bratislave
Do publika v športovej hale v Detve pozval súbor v októbri okrem verejnosti aj bývalých členov.
Autor TASR
Detva 6. novembra (TASR) - Po predstaveniach v Detve vystúpi Folklórny súbor Podpoľanec so svojím folklórnym tanečným divadlom aj v Bratislave. Oficiálnym slávnostným programom si pripomenie 50. výročie svojho vzniku v nedeľu 9. novembra. TASR o tom informoval umelecký vedúci súboru a choreograf Roman Malatinec.
Dodal, že program s názvom Pastier ľudu detvianskýho vychádza z textov Karola Antona Medveckého. Podľa historika Jána Goliana je jeho meno s Detvou úzko spojené, pretože v nej strávil prvé dva roky kňazského pôsobenia. „Miestna kultúra zásadne ovplyvnila jeho celoživotné smerovanie v etnografii a v regionálnych dejinách,“ objasnil. V tomto roku uplynie 150 rokov od jeho narodenia a 120 rokov od vydania jeho diela Monografia Detva.
Na príprave programu spolupracovali Podpolianske múzeum Detva, Matica slovenská a autorský štáb zložený z producentov, kostymérov, zo zvukárov, scenáristov i z ďalších odborníkov. Postavu Medveckého hrá slovenský herec Martin Kochan, divadelnú réžiu má na starosti riaditeľ zvolenského divadla. Hudba vychádza napríklad z tvorby Štefana Molotu, Milana Hrončeka či Rinalda Oláha, súčasťou je aj dychová hudba.
Do publika v športovej hale v Detve pozval súbor v októbri okrem verejnosti aj bývalých členov. Vystúpenia boli viaceré, zvlášť pre verejnosť a ďalšie pre pozvaných hostí.
Vznik Podpoľanca sa spája s rokom 1975, zrodil sa pri Strednom odborom učilišti strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na učilišti. Vznikol z folklórneho krúžku, ktorým na začiatku Podpoľanec bol. V súčasnosti ho vedú riaditeľ Jaroslav Černák s Malatincom. Podpoľanec tvoria spevácka, hudobná a tanečná zložka.
Dodal, že program s názvom Pastier ľudu detvianskýho vychádza z textov Karola Antona Medveckého. Podľa historika Jána Goliana je jeho meno s Detvou úzko spojené, pretože v nej strávil prvé dva roky kňazského pôsobenia. „Miestna kultúra zásadne ovplyvnila jeho celoživotné smerovanie v etnografii a v regionálnych dejinách,“ objasnil. V tomto roku uplynie 150 rokov od jeho narodenia a 120 rokov od vydania jeho diela Monografia Detva.
Na príprave programu spolupracovali Podpolianske múzeum Detva, Matica slovenská a autorský štáb zložený z producentov, kostymérov, zo zvukárov, scenáristov i z ďalších odborníkov. Postavu Medveckého hrá slovenský herec Martin Kochan, divadelnú réžiu má na starosti riaditeľ zvolenského divadla. Hudba vychádza napríklad z tvorby Štefana Molotu, Milana Hrončeka či Rinalda Oláha, súčasťou je aj dychová hudba.
Do publika v športovej hale v Detve pozval súbor v októbri okrem verejnosti aj bývalých členov. Vystúpenia boli viaceré, zvlášť pre verejnosť a ďalšie pre pozvaných hostí.
Vznik Podpoľanca sa spája s rokom 1975, zrodil sa pri Strednom odborom učilišti strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na učilišti. Vznikol z folklórneho krúžku, ktorým na začiatku Podpoľanec bol. V súčasnosti ho vedú riaditeľ Jaroslav Černák s Malatincom. Podpoľanec tvoria spevácka, hudobná a tanečná zložka.