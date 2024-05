Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy sa rozšíril o zoskupenie Podpoľanci

Detva 22. mája (TASR) - Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy sa rozšíril o ďalšiu platformu, ktorou je zoskupenie pre starších s názvom Podpoľanci. Tancovať a spievať v ňom môžu všetci bez ohľadu na to, či sa tomu v minulosti venovali alebo nie. TASR o tom informoval riaditeľ súboru Jaroslav Černák.



Dodal, že v súčasnosti ho tvoria aj bývalí členovia súborov a aj tí, ktorým je folklór blízky. Momentálne majú približne 30 členov, sú to muzikanti i tanečníci. "Pripravujeme nový program a aj choreografie, premiéra by mala byť počas folklórnych slávností v Detve," objasnil s tým, že okrem tohto festivalu vystúpia v lete aj na ďalších akciách. Novú platformu má Černák na starosti spolu so svojou manželkou. "Dvere sú otvorené, záujemcovia sa môžu prísť zabaviť, zatancovať si a vyplniť svoj voľný čas po práci," priblížil.



Folklórny súbor Podpoľanec zoskupuje mládež a v súčasnosti podľa riaditeľa plnohodnotne pracuje. Počas detvianskych slávností sa predstaví s novou choreografiou, ktorá má zbojnícku tematiku. Podotkol, že tohtoročné leto má súbor naplánované. Spomenul, že do septembra tak už nie je možnosť brať nové vystúpenia. "Mládežníkov nikdy nie je dosť, radi prijmeme medzi seba nové talenty a ľudí, ktorí majú chuť hýbať sa a cestovať," poznamenal. Doplnil, že na prelome apríla a mája tohto roka boli folkloristi na festivale v Portugalsku.



Vznik Podpoľanca sa spája s rokom 1975, zrodil sa pri Strednom odbornom učilišti strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na učilišti. Podpoľanec tvoria spevácka, hudobná a tanečná zložka.