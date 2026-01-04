< sekcia Regióny
Folklórny súbor Poľana oslávi v tomto roku 70. výročie svojho vzniku
Folklórny súbor Poľana vystupuje na domácich i na zahraničných folklórnych festivaloch.
Autor TASR
Zvolen 4. januára (TASR) - Folklórny súbor Poľana, ktorý pôsobí pri Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO), oslávi v tomto roku 70. výročie svojho vzniku. TASR o tom informoval Ján Lichý z TUZVO s tým, že pri tejto príležitosti sa uskutočnia aj vystúpenia pre bývalých členov súboru či širokú verejnosť.
Predpokladaný termín osláv je v júni tohto roka. Členmi súboru sú väčšinou študenti a zamestnanci univerzity, prípadne iných škôl vo Zvolene. „Súčasťou je aj mládež zo Zvolena a okolia, pre ktorú sa ľudový tanec a pieseň stali záľubou,“ uvádza TUZVO.
V súčasnosti má súbor okolo 50 členov. Pracujú v speváckej mužskej, speváckej ženskej, hudobnej a tanečnej zložke. „Členom sa môže stať každý, kto má rád ľudovú pieseň či tanec, kto má pevnú vôľu obetovať folklóru veľa času,“ objasňuje.
Program Poľany je zostavený najmä z regiónov stredného Slovenska, Podpoľania, Horehronia a Čierneho Balogu. V posledných rokoch však zaradili do repertoáru aj obec Pliešovce a Gemer. Obe spevácke zložky, ako aj hudobná, majú v repertoári piesne z celého Slovenska. „V programe nechýbajú ani inštrumentálne nástroje, ako sú fujary, píšťalky, ústne harmoniky, heligónka a drumbľa,“ podotkol Lichý.
Folklórny súbor Poľana vystupuje na domácich i na zahraničných folklórnych festivaloch. Precestoval viacero krajín sveta, napríklad Slovinsko, Cyprus, Turecko, USA, Čínu, Brazíliu, Južnú Kóreu i Mexiko. „Pravidelne však účinkuje aj na domácich folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve, Heľpe, Myjave a mnohých ďalších,“ konštatuje TUZVO. Zúčastňuje sa aj na festivaloch vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen a Akademická Nitra. Od svojho zrodu na prelome rokov 1955 a 1956 súbor rozvíja ľudové tradície predovšetkým z regiónu Podpoľania a podľa vulkánu, ktorý dominuje tomuto kraju, prijal aj názov.
V súčasnosti Poľana funguje pod vedením riaditeľa súboru Pavla Gejdoša a Františka Chudého, ktorý je umeleckým vedúcim a choreografom súboru.
Predpokladaný termín osláv je v júni tohto roka. Členmi súboru sú väčšinou študenti a zamestnanci univerzity, prípadne iných škôl vo Zvolene. „Súčasťou je aj mládež zo Zvolena a okolia, pre ktorú sa ľudový tanec a pieseň stali záľubou,“ uvádza TUZVO.
V súčasnosti má súbor okolo 50 členov. Pracujú v speváckej mužskej, speváckej ženskej, hudobnej a tanečnej zložke. „Členom sa môže stať každý, kto má rád ľudovú pieseň či tanec, kto má pevnú vôľu obetovať folklóru veľa času,“ objasňuje.
Program Poľany je zostavený najmä z regiónov stredného Slovenska, Podpoľania, Horehronia a Čierneho Balogu. V posledných rokoch však zaradili do repertoáru aj obec Pliešovce a Gemer. Obe spevácke zložky, ako aj hudobná, majú v repertoári piesne z celého Slovenska. „V programe nechýbajú ani inštrumentálne nástroje, ako sú fujary, píšťalky, ústne harmoniky, heligónka a drumbľa,“ podotkol Lichý.
Folklórny súbor Poľana vystupuje na domácich i na zahraničných folklórnych festivaloch. Precestoval viacero krajín sveta, napríklad Slovinsko, Cyprus, Turecko, USA, Čínu, Brazíliu, Južnú Kóreu i Mexiko. „Pravidelne však účinkuje aj na domácich folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve, Heľpe, Myjave a mnohých ďalších,“ konštatuje TUZVO. Zúčastňuje sa aj na festivaloch vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen a Akademická Nitra. Od svojho zrodu na prelome rokov 1955 a 1956 súbor rozvíja ľudové tradície predovšetkým z regiónu Podpoľania a podľa vulkánu, ktorý dominuje tomuto kraju, prijal aj názov.
V súčasnosti Poľana funguje pod vedením riaditeľa súboru Pavla Gejdoša a Františka Chudého, ktorý je umeleckým vedúcim a choreografom súboru.