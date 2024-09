Folklórny súbor Poľana pripravuje v októbri nábor nových členov

Zvolen 25. septembra (TASR) - Folklórny súbor Poľana, ktorý pôsobí pri Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO), pripravuje na začiatku zimného semestra nábor nových členov. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý s tým, že pre záujemcov ho naplánovali na 1. októbra.



Dodal, že konkurz bude o 18.00 h v telocvični univerzity. Členom súboru sa podľa neho môže stať každý, kto má vzťah k folklóru, či už ako tanečník, spevák, hudobník, či inštrumentalista. Môžu to byť hra na fujare, píšťalke i ústnej harmonike. Okrem hudby nie je podmienkou, aby sa folklóru záujemcovia v živote venovali. "U nás sa všetko naučia, samozrejme, základy hrania na hudobný nástroj musia byť," objasnil.



Ako ďalej uviedol, členmi súboru sú väčšinou študenti univerzity, prípadne iných škôl vo Zvolene a okolí. Sú to aj zamestnanci univerzity. "Súbor v roku 2026 oslávi 70 rokov od svojho založenia, počet členov súboru kolíše každý akademický rok, je ich však približne 50," priblížil Lichý.



Folklórny súbor Poľana vystupuje na domácich i na zahraničných folklórnych festivaloch. Precestoval 25 krajín sveta, minulý rok to boli napríklad Južná Kórea, Turecko a v tomto roku Sardínia. Program je zostavený najmä z regiónov stredného Slovenska, Podpoľania, Horehronia a Čierneho Balogu. V posledných rokoch však zaradili do repertoáru aj obec Pliešovce a Gemer. "Hudobná zložka, ako aj obe spevácke zložky, majú vo svojom repertoári piesne z celého Slovenska," zhrnul hovorca.