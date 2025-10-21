< sekcia Regióny
Folklórny súbor Romka z Detvy vedú tri generácie žien z jednej rodiny
Najstarších tanečníkov v súčasnosti podľa nej posielajú k mladším, aby sa od nich učili.
Autor TASR
Detva 21. októbra (TASR) - Folklórny súbor Romka z Detvy vedú v súčasnosti tri generácie žien z jednej rodiny. Jeho umelecká vedúca Maryša Oláhová TASR povedala, že s ňou spolupracujú jej dcéra na pozícii vedúcej súboru a vnučka, ktorá je choreografkou. Dodala, že zoskupenie funguje od roku 1987 a majú v nej tretiu generáciu členov.
„Starší sa vydali, oženili a teraz k nám posielajú aj svoje deti či vnúčatá. Máme tri skupiny, najstarších, starších a prípravku,“ objasnila s tým, že v Romke v minulosti tancovali aj obe jej dcéry.
Najstarších tanečníkov v súčasnosti podľa nej posielajú k mladším, aby sa od nich učili. Momentálne majú 48 členov, najnovší pribudli tento rok v septembri. „Sú to deti, ktoré si do kolektívu vyberáme. Prednosť majú vždy tie, ktoré sa nevedia uchytiť v škole, sú s nimi problémy a podobne,“ spomenula. Či už majú alebo nemajú umelecký talent, vedia podľa Oláhovej od ostatných preberať nové návyky. „Nič im nezakazujem a neprikazujem a má to svoj výsledok,“ konštatovala.
Súbor vznikol z iniciatívy Juraja Berkyho a Ľubomíra Oláha. „Počuli folkloristov z Klenovca a povedali si, že oni dokážu spievať a tancovať ešte lepšie. Oslovili Milana Malčeka z domu kultúry v Detve a začali spolupracovať,“ zhrnula s tým, že po krátkom čase sa však skupina rozpadla. V roku 1989 začala fungovať s vedúcou Maryšou Oláhovou, ktorá je pri nej doteraz. „Začiatky boli veľmi ťažké. Dávala som tak kritériá, pre členstvo v súbore museli deti chodiť do školy, správať sa zodpovedne, a to najmä počas našich vystúpení mimo Detvy,“ povedala.
V súčasnosti vystupujú na kultúrnych podujatiach pod Poľanou, na Slovensku i v zahraničí. „Tento rok sme mali náročný, od mája sme nemali ani jeden víkend voľný, folklór nás však teší,“ poznamenala. Medzi ich najvýznamnejšie podujatia patria Folklórne slávnosti pod Poľanou a Festival rómskej kultúry Jiloskero hangóro v Detve.
„Starší sa vydali, oženili a teraz k nám posielajú aj svoje deti či vnúčatá. Máme tri skupiny, najstarších, starších a prípravku,“ objasnila s tým, že v Romke v minulosti tancovali aj obe jej dcéry.
Najstarších tanečníkov v súčasnosti podľa nej posielajú k mladším, aby sa od nich učili. Momentálne majú 48 členov, najnovší pribudli tento rok v septembri. „Sú to deti, ktoré si do kolektívu vyberáme. Prednosť majú vždy tie, ktoré sa nevedia uchytiť v škole, sú s nimi problémy a podobne,“ spomenula. Či už majú alebo nemajú umelecký talent, vedia podľa Oláhovej od ostatných preberať nové návyky. „Nič im nezakazujem a neprikazujem a má to svoj výsledok,“ konštatovala.
Súbor vznikol z iniciatívy Juraja Berkyho a Ľubomíra Oláha. „Počuli folkloristov z Klenovca a povedali si, že oni dokážu spievať a tancovať ešte lepšie. Oslovili Milana Malčeka z domu kultúry v Detve a začali spolupracovať,“ zhrnula s tým, že po krátkom čase sa však skupina rozpadla. V roku 1989 začala fungovať s vedúcou Maryšou Oláhovou, ktorá je pri nej doteraz. „Začiatky boli veľmi ťažké. Dávala som tak kritériá, pre členstvo v súbore museli deti chodiť do školy, správať sa zodpovedne, a to najmä počas našich vystúpení mimo Detvy,“ povedala.
V súčasnosti vystupujú na kultúrnych podujatiach pod Poľanou, na Slovensku i v zahraničí. „Tento rok sme mali náročný, od mája sme nemali ani jeden víkend voľný, folklór nás však teší,“ poznamenala. Medzi ich najvýznamnejšie podujatia patria Folklórne slávnosti pod Poľanou a Festival rómskej kultúry Jiloskero hangóro v Detve.