Fončorda sa na jar dočká novej oddychovej zóny, bude tam aj ohnisko

Banská Bystrica 24. novembra (TASR) - Obyvateľom na banskobystrickom sídlisku Fončorda pribudne nová oddychovo-relaxačná zóna, ktorá povedie pozdĺž potoka Tajovka medzi cyklotrasou a areálom plážového kúpaliska. S príchodom jari budúceho roka by ju už mali plnohodnotne využívať. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť Pemax Plus z Banskej Bystrice, už začal s prípravnými prácami a výrobou potrebného mobiliáru.



S nápadom vybudovať oddychový parčík na brehu Tajovky prišli aktívni Banskobystričania pred niekoľkými rokmi v rámci participatívneho rozpočtu. Priestor bol dlhé roky zanedbaný a často na ňom vznikali nelegálne skládky odpadu.



"Keďže rozsah prác v navrhovanom projekte niekoľkonásobne prekročil stanovený limit financií pre víťazný projekt participatívneho rozpočtu, mesto si ho osvojilo a začalo podnikať kroky na jeho realizáciu. Počas príprav projektovej dokumentácie sa stretávali miestni obyvatelia s projektantom priamo na mieste, aby si spoločne odsúhlasili navrhované riešenia, ako by mohla lokalita vyzerať. Je potrebné sa poďakovať ľuďom z Fončordy, ktorí prišli s myšlienkou a nápadom vytvoriť bezpečnú oddychovú zónu s prístupom k potoku," konštatoval primátor Ján Nosko.



V lokalite pozdĺž podlavickej cyklotrasy pribudne napríklad detské ihrisko z agátového dreva s dopadovými plochami z drvenej kôry. Súčasťou budú lavičky i chodníky s vodopriepustným mlatovým povrchom. Keďže sa priestor oddychového parčíka nachádza v dostatočnej vzdialenosti od bytových domov, po návrhu obyvateľov na ňom vznikne aj ohnisko z lomového kameňa určené na organizáciu komunitných "opekačiek".



"Ďalším výrazným prvkom celej revitalizovanej plochy bude i novovytvorené výtvarné dielo s cyklistickou tematikou. Súčasťou projektu je nový trávnik, výsadba niekoľkých stromov a tiež úprava a stabilizácia priľahlého brehu Tajovky," doplnil viceprimátor Jakub Gajdošík.