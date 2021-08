Fond malých projektov v Košiciach podporí 22 cezhraničných projektov

Košice 18. augusta (TASR) – Takmer 1,2 milióna eur si rozdelí celkovo 22 cezhraničných projektov, ktoré sa uchádzali o príspevok z Fondu malých projektov. Informuje o tom Košický samosprávny kraj (KSK) na svojej webovej stránke s tým, že na oboch stranách majú zlepšiť kvalitu života v pohraničných oblastiach.



Prostredníctvom podporených projektov majú v prihraničí pribudnúť napríklad hygienické zariadenia, plošiny a výťahy pre ľudí s telesným postihnutím, ako aj projekty zamerané na turistický ruch, kultúru či historické pamiatky.



Dobrovoľnícke centrum Košického kraja napríklad za príspevok nakúpi desať defibrilátorov. V obci Čečejovce zorganizujú výmenné pobyty, počas ktorých obyvatelia vzájomne spoznajú svoje okolie vrátane historických pamiatok. „V Jablonove nad Turňou sa budú deti do desať rokov hravým spôsobom učiť pravidlám cestnej premávky. Séria cezhraničných kultúrnych programov v okolí rieky Slaná čaká aj obyvateľov a návštevníkov obce Plešivec. Na realizáciu táborov a tematických túr v tomto území získalo peniaze Občianske združenie pre rozvoj Gombaseku,“ uvádza KSK.



Ďalším z podporených projektov je zámer zmapovať ľudovo-hudobné a gastronomické dedičstvo Medzihoria a Medzibodrožia na oboch stranách hraníc. Okrem iného bude jeho výsledkom trojjazyčná webová stránka, kde návštevníci nájdu zozbierané piesne a recepty. TJ Družstevník Lipovník spolu so svojím maďarským partnerom vytvoria športovú sieť, ktorá predpokladá aktívnu spoluprácu športových klubov v pohraničí.



Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty bola vyhlásená v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko, a to pre Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Zastrešuje ju Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého spoluzakladateľom je KSK.