Fond malých projektov podporí obľúbené regionálne podujatia

Košice 8. apríla (TASR) - Divadelný festival, slávnosť nového chleba, deň baníkov, konferencie, športové podujatia či tábory získali v tomto roku podporu z Fondu malých projektov. Celkovo bolo podporených 66 projektov zo Slovenska aj z Maďarska v celkovej výške 1.424.220 eur. TASR o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK) s tým, že o podporu sa uchádzalo 147 projektov, pričom najviac žiadateľov bolo z Košického kraja.



Ako pripomenul predseda KSK Rastislav Trnka, prostredníctvom Fondu malých projektov mohli žiadatelia opäť získať nenávratný finančný príspevok na podujatie, ktoré pomáha budovať partnerstvá na oboch stranách hranice. Zo Slovenska bolo v tomto roku podporených 32 projektov.



V rámci KSK sú to napríklad Bilingválne dni, ktoré zorganizuje Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach, ŠK Hornets Košice usporiada športové podujatie Hornets Cup, Gymnázium v Kráľovskom Chlmci získalo prostriedky na vedeckú konferenciu STEAM, Divadlo Thália Színház zorganizuje Putovný Divadelný Festival Thália 55, obec Streda nad Bodrogom pripravuje kultúrne podujatie Dni Kossutha, Združenie Forsa chystá Slovensko-maďarské Višegrádske dni a Košice IT Valley pripravuje odbornú konferenciu o budúcnosti regiónu. Finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja získalo aj mesto Košice na oslavy Dňa mesta, obec Hosťovce usporiada Slávnosť nového chleba a mesto Moldava nad Bodvou pripraví ZekeresFEST.



„Aby sme žiadateľom uľahčili proces podávania žiadosti o príspevok a motivovali ich, aby sa uchádzali o granty, organizovali sme informačné dni. V rámci nich sa dozvedeli, ako podať žiadosť či aké podmienky musia splniť. Na informačných dňoch v prezenčnej aj online forme sa zúčastnilo dokopy 253 účastníkov, čo je nárast oproti vlaňajšku, a rovnako narástol aj počet podporených projektov,“ dodala Julianna Máté, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, ktoré Fond malých projektov zastrešuje.