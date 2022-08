Fond malých projektov podporil cezhraničné festivaly

Košice 13. augusta (TASR) - Ďalších sedem slovensko-maďarských projektov si prerozdelilo dokopy viac ako 308.000 eur v rámci Fondu malých projektov. Ide o cezhraničné festivaly, workshopy aj športový kemp. Informuje o tom Košický samosprávny kraj (KSK) na svojej webovej stránke.



Jedným z podporených projektov je spoločný festivalový cyklus v obciach Füzér a Krásnohorské Podhradie, ktoré preslávili unikátne hrady. Ďalším je projekt TABLAB, na ktorom spolupracuje združenie Tabačka Kulturfabrik. Jeho cieľom je zvýšiť teoretické, ale aj praktické digitálne zručnosti u sociálne znevýhodnených skupín.



Degustácia vín bez hraníc má zas prepojiť subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a podporiť vinárstva z miest Košice a Szerencs. "Súčasťou projektu sú workshopy, vytvorenie image-filmu a brožúry Karta chutí. Vďaka nej sa cezhraniční návštevníci jednoducho zorientujú v ponuke miestnych vinárstiev," dodáva kraj.



Podporiť pracovné príležitosti u zdravotne znevýhodnených má projekt maďarskej organizácie a Slovenského Červeného kríža. Vytvoriť chcú efektívny rámec spolupráce na podporu integrácie ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce.



Do cezhraničného projektu sa zapojilo aj mesto Veľké Kapušany. Cieľom je zvýšiť dopravnú bezpečnosť detí a tiež ich motivovať k bezpečnej jazde na bicykloch, čím sa zníži aj znečistenie ovzdušia.



Finančnú podporu získal tiež športový kemp detí a mládeže od 11 do 18 rokov z ekonomicky menej rozvinutých regiónov pohraničnej oblasti. Realizovať ho budú Extreme Trail Hungary Sportegyesulet a TJ Družstevník Lipovník.



Zvýšiť informovanosť v prihraničnom regióne má zas projekt Reportéri bez hraníc. Cieľom je vytvoriť 15 cezhraničných televíznych magazínov. "Súčasťou projektu je aj vytvorenie dvojjazyčnej webovej stránky, kde sa občania môžu informovať o dianí v regióne," dodáva KSK.



Jednotlivé projekty miestnych samospráv, cirkví či neziskových organizácií, ktoré sa realizujú súčasne na území Slovenska aj Maďarska, získali od 20.000 do 50.000 eur. Fond zastrešuje Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého zakladateľom je KSK a od roku 2013 spája spoločné historické a kultúrno-jazykové tradície Košického kraja a maďarskej župy Borsod-Abaúj-Zemplén.