Fond malých projektov podporil v Košickom kraji 152 projektov

Košice 24. mája (TASR) – Fond malých projektov podporil v Košickom kraji za uplynulých päť rokov 152 projektov. Financie na podporu cezhraničných regiónov išli z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.



Fond malých projektov zastrešuje Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia, kde je spoluzakladateľom Košický samosprávny kraj (KSK). V programovom období sa od roku 2017 do roku 2023 zapojilo šesť krajov, dva na Slovensku a štyri v Maďarsku, informoval v stredu KSK.



"Považujem za veľký úspech, že sa nám z regionálnej úrovne podarilo prerozdeliť vyše šesť miliónov eur pre lokálne organizácie. Je to unikátny projekt aj na európskej úrovni, v podpore cezhraničných regiónov aj týmto spôsobom budeme pokračovať," povedala riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Máté.



Medzi priority fondu patrí posilnenie sociálnej súdržnosti prihraničných regiónov prostredníctvom podpory spolupráce na miestnej úrovni. Medzi úspešné projekty patrili napríklad Modrotlač – džínsovina monarchie v Moldave nad Bodvou, Zóna IT! – Robotika na Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci, podujatie Most úsmevov v Domko – Domove sociálnych služieb v Košiciach, Jedným klikom za pamätníkom vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach, ako aj ďalšie v mestách a obciach v slovensko–maďarskom pohraničí.



"Fond malých projektov je živým dôkazom toho, že doslova zažiariť môže aj celkom malý nápad. Spoločne s partnermi v Maďarsku sme na užitočné projekty za päť rokov preinvestovali viac ako 6,2 milióna eur," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Žiadatelia a projektoví partneri zo šiestich krajov a žúp prezentovali svoje výstupy na záverečnej konferencii, ktorá sa v stredu konala v maďarskom Tiszaújvárosi.



EZÚS Via Carpatia, s. r. o., pripravuje pokračovanie financovania na ďalšie obdobie rokov 2023 až 2027. Prvá výzva je plánovaná na jeseň tohto roka.