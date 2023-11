Bratislava 6. novembra (TASR) - Mestom kultúry na rok 2024 sa stalo Humenné. Rozhodol o tom Fond na podporu umenia (FPU). Víťaza vybral spomedzi troch finalistov, ktorí v pondelok odprezentovali svoje projekty. Humenné zároveň získalo podporu vo výške 279.808 eur. TASR o tom informovala Eva Turanská z FPU. O titul bojovali ešte mestá Brezno a Šaľa.



"Predložený projekt disponuje širokým rozsahom umeleckých a kultúrnych aktivít, ktoré zachovávajú a rozvíjajú kultúrne dedičstvo regiónu a snažia sa o hlbší a tvorivý ponor do jednotlivých programových tém," odôvodňuje FPU.



Fond zároveň podotýka, že víťazný projekt má veľký potenciál na budovanie personálnych kapacít dôležitých pre udržateľnosť kultúrnej infraštruktúry mesta aj po skončení programového obdobia projektu. Okrem toho reflektuje na lokálne témy a prácu s mladým publikom.



Cieľom programu Mesto kultúry je najmä podpora dlhodobého rozvoja miestnej kultúry a umenia, ale aj užšej spolupráce mesta s inštitúciami zriaďovanými štátom, samosprávou i neziskovým sektorom. Rovnako dôležitým cieľom je sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom mesta so súčasnými formami umenia s celoslovenským i medzinárodným presahom.



Humenné sa tak stane v poradí piatym Mestom kultúry, a to po Revúcej, Starej Ľubovni, Nových Zámkoch a Banskej Štiavnici.