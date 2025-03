Fond na podporu umenia podporil tri podujatia v Banskobystrickom kraji

Banská Bystrica 28. marca (TASR) - Fond na podporu umenia (FPU) zo svojich zdrojov podporil zatiaľ tri veľké podujatia v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Sú to Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, Dni tanca/Dance days a Kremnické gagy v Kremnici. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Dodala, že o pridelení finančných prostriedkov na Heľpu vo výške 50.000 eur rozhodol fond v januári tohto roka. Jeden z najstarších folklórnych festivalov na Slovensku otvorí svoje brány koncom júna. Európskemu festivalu humoru a satiry Kremnické gagy pridelil FPU sumu 65.000 eur, rozhodol o tom v januári tohto roka. Cieľom festivalu je prehliadka umeleckého programu s dôrazom na humor a satiru. Pre Divadlo Štúdio tanca na festival Dni tanca/Dance days vo výške 30.000 eur rozhodli 19. marca.



„Hlavným usporiadateľom Folklórnych slávnosti pod Poľanou je mesto Detva. Žiadaná výška je 60.000 eur. V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie," uviedla. Sumu 60.000 eur žiada aj hlavný usporiadateľ Hontianskej parády v Hrušove, ktorým je obec Hrušov vo Veľkokrtíšskom okrese. Aj v tomto prípade čakajú.



Podľa BBSK na rozhodnutie čakajú aj júlový Medzinárodný novohradský folklórny festival v Lučenci i septembrová Divadelná Chalupka v Brezne. Ďalej je to júnová Klenovská rontouka v Klenovci (42.000 eur). Keramické sympózium 2025 organizuje Novohradské múzeum a galéria v Lučenci a na uskutočnenie žiadajú 2103 eur.



V roku 2024 bolo za BBSK podaných 147 projektov na rok 2025, žiadaná suma bola spolu 1.598.608 eur.



Riaditeľ FPU Róbert Špoták pre TASR uviedol, že posun v prípade podprogramu určeného pre folklórne festivaly je pre nemožnosť zostavenia odbornej komisie. Časť ľudí v komisii je v konflikte záujmov, keďže na príprave festivalov sa podieľajú. Podľa neho časť nemôže hodnotiť z časových dôvodov a predpokladá, že ide aj o nezáujem hodnotiť v súčasných podmienkach.



Spomenul, že vďaka novým nomináciám by bolo možné komisiu zostaviť, plánované zasadnutie rady 27. marca však pre neúčasť väčšiny jej členov zrušili. Ak by aj rada komisiu v blízkej dobe zvolila, zverejneniu výsledkov o pridelení financií prechádza časovo náročný proces. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov nevie presne stanoviť. Potvrdil, že odhadom by to mohlo byť na konci júna s tým, že vzniknutú situáciu nevie urýchliť, keďže fond musí pri podpornej činnosti dodržiavať zákonné postupy.