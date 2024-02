Fond na podporu umenia schválil pre folklórne slávnosti 53.000 eur

Detva 2. februára (TASR) - Fond na podporu umenia (FPU) schválil pre tohtoročné 57. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve (FSP) 53.000 eur. Z posledných ročníkov je to jedna z najvyšších súm. TASR o tom informoval hovorca mesta Detva Milan Suja s tým, že vlani dostal festival 40.000 eur.



Podľa predsedníčky Organizačného výboru FSP v Detve Viery Trokšiar Bystrianskej fond týmto zohľadnil zavedenie viacerých nových prvkov, s ktorými prišli organizátori v predchádzajúcom ročníku. Bolo to napríklad vytvorenie alternatívneho hľadiska v stravovacom areáli, kde bol program počas celých slávností. O nové formáty doplnili vlani aj sprievodné programy, jedným z nich bola výučba práce s drevom.



Dodala, že opätovne sa v Detve vrátili k štvordňovému programu slávností a predaju vstupeniek online, čo sa im osvedčilo.



Suja objasnil, že o väčšiu finančnú podporu festivalu z Fondu na podporu umenia sa mesto dožadovalo aj v minulosti, no neúspešne. Podľa predsedu programovej rady FSP Romana Malatinca odborná komisia FPU tento rok bodovo vysoko ohodnotila kvalitu projektu, ktorý poslalo mesto. "Folklórne slávnosti pod Poľanou majú medzi festivalmi na Slovensku svoje pevné miesto. To, že sú vnímané ako jeden z najväčších festivalov na Slovensku, je zásluhou organizátorov a programových pracovníkov, ktorí sa v uplynulých rokoch podieľali na jeho príprave," povedal.



Organizátori sa podľa hovorcu snažia udržať umeleckú tvár a koncepciu slávností. Zároveň chcú návštevníkom prinášať aj nové veci, ktoré však nezmenia dlhoročné smerovanie festivalu.



Organizačný výbor 57. ročníka FSP zasadol v predchádzajúcich dňoch, stretne sa aj Programová rada FSP. Návrh programovej skladby tohtoročných slávností je už pripravený, bol súčasťou projektu, ktorý mesto posielalo na FPU. Malé zmeny programu sú však ešte povolené. "Konkrétne mená účinkujúcich zatiaľ nie sú známe, isté je len to, že slávnosti budú aj v tomto roku štvordňové," ukončil Suja.