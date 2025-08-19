< sekcia Regióny
Fond na rozvoj Trnavského kraja otvoria na podávanie žiadostí
Autor TASR
Trnava 19. augusta (TASR) - Fond na rozvoj Trnavského kraja od stredajšieho (20. 8.) poludnia mimoriadne otvoria na 24 hodín na podávanie žiadostí o dotáciu. Ide o reakciu na technické problémy, pre ktoré nebolo možné v piatok (15. 8.) podvečer podávať žiadosti. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„V záujme zachovania rovnosti podmienok pre všetkých uchádzačov bude podávanie žiadostí mimoriadne umožnené v 24 hodinách od stredajšieho obeda,“ zdôvodnila krajská samospráva. Elektronický formulár je dostupný na webovej stránke kraja, kde sú zverejnené aj kompletné podmienky výzvy. Hodnotiaca komisia rozhodne o podpore projektov do konca septembra.
Grantový program Fondu na rozvoj Trnavského kraja je otvorený v roku 2025 druhýkrát. Pripravených je ďalších 450.000 eur. Výzva na predkladanie žiadostí je zameraná na podporu projektov, ktoré majú potenciál priniesť rozvojový impulz, a to nielen pre svoj región, ale aj v celokrajskom, celoslovenskom či cezhraničnom kontexte. Oprávnenými žiadateľmi sú obce, mestá a organizácie. Lehota na podávanie žiadostí bola pôvodne stanovená do 15. augusta.
