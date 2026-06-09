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Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí projektom sumu 800.000 eur
Ako uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič, ide o historicky najvyšší počet projektov.
Autor TASR
Trnava 9. júna (TASR) - Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí 800.000 eur. Uchádzalo sa 212 projektov miest, obcí, občianskych združení, neziskových organizácií a ďalších subjektov. Podporu získalo 117 z nich. Prvýkrát sa mohli zapojiť aj útulky pre zvieratá. Fond podporuje verejnoprospešné projekty s prínosom pre obyvateľov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Ako uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič, ide o historicky najvyšší počet projektov. „Rekordný počet žiadostí ukázal, že fond má výrazné opodstatnenie, a verím, že sa nám podarí kapacitu financií na tento fond rozširovať,“ ozrejmil.
Finančná pomoc smeruje aj do oblasti starostlivosti o opustené zvieratá. Občianske združenie Dogazyl, ktoré vo Veľkom Mederi prevádzkuje najväčší útulok pre psy v kraji, získalo 10.000 eur na zlepšenie zázemia, bezpečnosti a starostlivosti o zvieratá.
Nezabudli ani na históriu či šport, občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante získalo 13.000 eur na archeologický výskum pohrebiska Esterházyovcov. Baseballový klub Angels Trnava dostal 10.000 eur na modernizáciu športovej infraštruktúry. Rímskokatolícka cirkev farnosť Trnava - Tulipán získala 10.000 eur na výstavbu pastoračného centra.
Medzi podporenými projektmi je aj festival Piešťanské zábaly, ktorý získal 35.000 eur, čo predstavuje najvyššiu schválenú dotáciu v aktuálnej výzve. Podporu získal aj Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany, ktorému fond prispel sumou 10.000 eur.
Na Záhorí získalo mesto Senica 15.000 eur na zvýšenie bezpečnosti na frekventovaných úsekoch cyklotrasy medzi mestom Senica a Kunovskou priehradou. Obec Podbranč zase získala 10.000 eur na opravu východnej hradby tamojšieho hradu. Medzi úspešnými projektmi je aj O~Art centrum Skalica, ktoré získalo 9000 eur na ďalšie fungovanie a rozvoj kultúrnych aktivít. Kompletný zoznam podporených projektov je zverejnený na webovej stránke fondu.
Ako uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič, ide o historicky najvyšší počet projektov. „Rekordný počet žiadostí ukázal, že fond má výrazné opodstatnenie, a verím, že sa nám podarí kapacitu financií na tento fond rozširovať,“ ozrejmil.
Finančná pomoc smeruje aj do oblasti starostlivosti o opustené zvieratá. Občianske združenie Dogazyl, ktoré vo Veľkom Mederi prevádzkuje najväčší útulok pre psy v kraji, získalo 10.000 eur na zlepšenie zázemia, bezpečnosti a starostlivosti o zvieratá.
Nezabudli ani na históriu či šport, občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante získalo 13.000 eur na archeologický výskum pohrebiska Esterházyovcov. Baseballový klub Angels Trnava dostal 10.000 eur na modernizáciu športovej infraštruktúry. Rímskokatolícka cirkev farnosť Trnava - Tulipán získala 10.000 eur na výstavbu pastoračného centra.
Medzi podporenými projektmi je aj festival Piešťanské zábaly, ktorý získal 35.000 eur, čo predstavuje najvyššiu schválenú dotáciu v aktuálnej výzve. Podporu získal aj Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany, ktorému fond prispel sumou 10.000 eur.
Na Záhorí získalo mesto Senica 15.000 eur na zvýšenie bezpečnosti na frekventovaných úsekoch cyklotrasy medzi mestom Senica a Kunovskou priehradou. Obec Podbranč zase získala 10.000 eur na opravu východnej hradby tamojšieho hradu. Medzi úspešnými projektmi je aj O~Art centrum Skalica, ktoré získalo 9000 eur na ďalšie fungovanie a rozvoj kultúrnych aktivít. Kompletný zoznam podporených projektov je zverejnený na webovej stránke fondu.