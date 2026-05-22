Fond na spravodlivú transformáciu podporí centrum v R. Sobote
Autor TASR
Rimavská Sobota 22. mája (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pokračuje v podpore regiónov, ktoré prechádzajú hospodárskou transformáciou a prostredníctvom Fondu na spravodlivú transformáciu podporí vznik nového vzdelávacieho centra v Rimavskej Sobote. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie MIRRI.
Stredné odborné školy môžu z Fondu na spravodlivú transformáciu získať podporu nielen na modernizáciu priestorov a technického vybavenia, ale aj na aktualizáciu vzdelávacích programov, rozvoj pedagogických zamestnancov či zapojenie odborníkov z praxe priamo do vyučovania. Cieľom je podľa MIRRI zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a zatraktívniť technické odbory pre mladých ľudí.
Vďaka navýšeniu alokácie výzvy zameranej na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania o viac ako 1,7 milióna eur z európskych zdrojov, získa podporu projekt Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) s názvom „Vybudovanie vzdelávacieho centra SOŠ Hnúšťa a rozvoj komplexného odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi - elokované pracovisko v Rimavskej Sobote“. Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú 3,335 milióna eur.
Ako uviedlo ministerstvo, projekt reaguje na dlhodobý nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v strojárskych a elektrotechnických odboroch. Nové vzdelávacie centrum vytvorí moderné podmienky pre odborné vzdelávanie v okrese Rimavská Sobota a zvýši kapacity školy v technických odboroch, po ktorých je vysoký dopyt zo strany zamestnávateľov.
Význam projektu podčiarkuje podľa MIRRI aj príchod investora Winkelmann Group, ktorý v regióne plánuje vytvoriť nové pracovné miesta v oblasti strojárstva a elektrotechniky. BBSK preto reaguje rozšírením ponuky vzdelávania na SOŠ Hnúšťa a vytvorením nových učebných odborov v spolupráci so zamestnávateľmi.
„Projekt BBSK je konkrétnym príkladom toho, ako majú európske zdroje pomáhať regiónom. V Rimavskej Sobote vznikne moderné vzdelávacie centrum, ktoré prepojí školy so zamestnávateľmi a pripraví mladých ľudí na profesie, o ktoré je dnes na trhu práce veľký záujem. Spravodlivá transformácia totiž nie je len o infraštruktúre, ale najmä o ľuďoch a ich budúcnosti,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
