Fond Weinwurma vyhlasuje 2. výzvu, chce pomôcť kultúre v Starom Meste

Bratislava 10. júla (TASR) – Fond architekta Weinwurma vyhlasuje v poradí už druhú výzvu COVID-19 – kultúra. Celková výška dotácie je 14.000 eur a požiadať o ňu môžu právnické aj fyzické osoby prostredníctvom elektronického systému weinwurm.egrant.sk. Cieľom výzvy je podpora mestskej kultúry pre obyvateľov a návštevníkov bratislavského Starého Mesta. TASR o tom informoval hovorca mestskej časti Matej Števove.



"Kultúra počas koronakrízy výrazne utrpela. Chceme umelcom podať pomocnú ruku, aby opäť rozbehli realizovanie kultúrnych aktivít," uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, ktorá je zároveň členkou správnej rady fondu.



Finančné prostriedky na podporu umelcov a organizátorov kultúrnych akcií, ktorých negatívne ovplyvnila koronakríza, získal fond presunom časti daru od jedného z bratislavských developerov. Ten v marci venoval šiestim bratislavským mestským častiam na prevenciu a zmiernenie následkov ochorenia COVID-19 finančnú pomoc. "Staré Mesto z tohto balíka získalo dar vo výške 80.000 eur, z ktorého boli okrem kultúrnych podujatí podporené aj sociálne služby a dezinfekcia verejných priestorov. Presun financií schválili staromestskí poslanci na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva," podotkol Števove.



Podporovanými oblasťami v rámci výzvy sú tvorba, prezentácia a šírenie profesionálneho a neprofesionálneho umenia či organizovanie kultúrno-spoločenských akcií pre návštevníkov a obyvateľov Starého Mesta. Žiadatelia môžu posielať svoje žiadosti do 30. septembra, hodnotené budú priebežne, a to až do vyčerpania financií. Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky prostredníctvom elektronického systému weinwurm.egrant.sk.



Neinvestičný Fond architekta Weinwurma vznikol 30. augusta 2019, v deň výročia narodenia bratislavského architekta Friedricha Weinwurma. Cieľom fondu je združovanie financií na podporu a rozvoj kvality verejného priestoru na území Starého Mesta.