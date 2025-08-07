< sekcia Regióny
Fontána Družba sa rozžiari farbami na tóny hudby Mariána Vargu
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) chystá pri príležitosti 8. výročia úmrtia Mariána Vargu spomienkové podujatie na Námestí slobody. V sobotu 9. augusta sa fontána Družba prvýkrát od svojho spustenia rozžiari farbami a rozozvučí na tóny hudby Mariána Vargu a Collegium musicum. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Bleho Francúzová. Spresnila, že ide o jednu z tém celoročného cyklu Kontexty, programovej iniciatívy BKIS.
„Svetelný efekt sa objaví v 30-minútových intervaloch na skladbu Hudba k vodometu a vytvorí jedinečný vizuálny aj zvukový moment,“ približuje stredisko podujatie so spomienkou na významného hudobníka nerozlučne spojeného s Bratislavou, ktorého tvorba prekročila hranice Slovenska. S príhovormi na ňom vystúpia Katarína Hulíková, riaditeľka BKIS, a Peter Uličný, spisovateľ, textár, autor knihy O cestách, ktoré nevedú do Ríma. Čestnou hostkou podujatia bude hudobníkova manželka Jana Vargová.
„Marián Varga znamená na hudobnej scéne naozaj veľa. Bratislava sa stala jeho domovom, miestom vzniku jeho nenapodobiteľnej tvorby a rozhodujúcich životných stretnutí,“ hovorí Hulíková. „Cyklus Kontexty, s ktorým sme začali pracovať pripomienkou udalostí súvisiacich so vznikom Slovenského štátu, vráti spomienku na tohto mimoriadneho umelca tým, čo ho definovalo najviac - jeho dielom,“ dodáva riaditeľka BKIS, ktoré sa v rámci ročného cyklu Kontexty dotýka celospoločensky aj lokálne významných kultúrnych udalostí spojených s Bratislavou.
Kontexty BKIS sa majú zamerať na historické míľniky hlavného mesta a dejinné udalosti Slovenska. Cyklus podľa organizátora pripomenie aj umelecký a spoločenský prínos osobností, ktoré svojou prácou, postojmi a talentom formovali oblasť svojho pôsobenia. „Ich odkaz BKIS zachytí krátkodobými umeleckými zásahmi vo verejnom priestore, voľným prepájaním historických udalostí so súčasným dianím, to všetko prienikmi s umeleckou scénou,“ vysvetľuje stredisko k cyklu s tým, že jeho zámerom je nazrieť na udalosti z novej perspektívy, vracať ich do prítomnosti, vytvoriť chvíľu na pozastavenie sa, zahĺbenie a vychutnanie si umeleckého zážitku.
