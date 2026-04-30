Fontána lásky v Humennom bude opäť so svetelnou a hudobnou šou
Autor TASR
Humenné 30. apríla (TASR) - Fontána lásky v centre Humenného bude od 1. mája po rekonštrukcii opäť v plnohodnotnej prevádzke. Vodný prvok roky fungoval len v obmedzenom režime. Ako pre TASR uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, súčasťou spustenia bude aj prvá svetelno-hudobná šou.
„Od roku 2011 do 30. apríla 2025 fungovala fontána bez svetelných a zvukových efektov z dôvodu opakovaných porúch technológie. Od 1. mája 2025 bola fontána odstavená úplne,“ spresnil Škuba. Jedným z hlavných problémov boli úniky vody spôsobené netesnosťami technologických prestupov do telesa fontány. Počas rekonštrukcie boli tieto prestupy osekané a nanovo utesnené, pričom teleso fontány ošetrili izoláciou proti tlakovej vode.
Obnova zahŕňala aj sanáciu technologickej šachty, demontáž starej a montáž novej technológie a rozvodov, nové osvetlenie a elektroinštaláciu. V priestore pribudli aj nové lavičky a ozvučenie. „Zväčšil sa počet čerpadiel, čím sa zlepšili podmienky na naprogramovanie fontány, zrealizovalo sa nové ozvučenie a nové osvetlenie fontány,“ doplnil Škuba s tým, že svetelné a hudobné efekty sú programovateľné spolu s prevádzkou fontány.
Rekonštrukcia bola realizovaná v rámci projektu Zelená a modrá infraštruktúra s celkovým rozpočtom takmer 1,461 milióna eur. Na samotnú obnovu Fontány lásky smerovalo 315.274,50 eura.
Počas sezóny bude fontána prezentovať svetelno-hudobný program štyrikrát denne - o 10.00, 12.00, 16.00 a 21.00 h. Jeden program bude trvať približne 13 minút.
