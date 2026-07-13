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Fontána na Nádvorí Európy v Komárne je po obnove v prevádzke
Projekt zrealizovala spoločnosť KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna v spolupráci s mestom.
Autor TASR
Komárno 13. júla (TASR) - Fontána na Nádvorí Európy v Komárne prešla po 25 rokoch kompletnou obnovou. Rozsiahlu rekonštrukciu dominanty nádvoria si vyžiadal technický stav fontány, informovala radnica.
Projekt zrealizovala spoločnosť KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna v spolupráci s mestom. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať jednu z charakteristických dominánt centra mesta a zároveň jej vdýchnuť nový život.
Rekonštrukcia zahŕňala kompletnú obnovu technologickej aj stavebnej časti fontány. Vymenené boli rozvody, čerpadlá, vodné trysky, vnútorné obloženie, kachličky aj moderné LED osvetlenie. Vďaka novej technológii bude prevádzka fontány spoľahlivejšia, efektívnejšia a zároveň vizuálne atraktívnejšia, najmä počas večerných hodín.
Projekt zrealizovala spoločnosť KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna v spolupráci s mestom. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať jednu z charakteristických dominánt centra mesta a zároveň jej vdýchnuť nový život.
Rekonštrukcia zahŕňala kompletnú obnovu technologickej aj stavebnej časti fontány. Vymenené boli rozvody, čerpadlá, vodné trysky, vnútorné obloženie, kachličky aj moderné LED osvetlenie. Vďaka novej technológii bude prevádzka fontány spoľahlivejšia, efektívnejšia a zároveň vizuálne atraktívnejšia, najmä počas večerných hodín.