Na námestí v Zlatých Moravciach spustili fontánu
Fontána je v správe Technických služieb mesta Zlaté Moravce.
Autor TASR
Zlaté Moravce 5. mája (TASR) - Fontána na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach je po zimnej odstávke opäť v prevádzke. Jeden zo symbolov mesta zostane spustený denne v čase od deviatej hodiny ráno do 21.00 h večer. V nočných hodinách je z úsporných dôvodov vypnutá, informovala radnica. Sezóna potrvá približne do začiatku októbra.
Fontána je v správe Technických služieb mesta Zlaté Moravce. Pracovníci služieb upozorňujú, že fontána nie je určená na kúpanie. Nachádzajú sa v nej rôzne udržiavacie chemikálie, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie, skonštatovali.
Na osvieženie počas horúcich dní odporúčajú pitnú fontánku, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti centrálnej fontány. Pred letom pribudne na námestí aj hmlová brána, ktorá je primárne určená na schladenie a osvieženie v horúcich letných dňoch.
