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Fontána na Svätoplukovom námestí je po dvoch rokoch opäť v prevádzke
Rekonštrukcia fontány sa začala v marci tohto roka. Jej konštrukcia je zhotovená z nerezových nosných prvkov.
Autor TASR
Nitra 4. júla (TASR) - Mesto Nitra spustilo po dvojročnej prestávke do prevádzky zrekonštruovanú fontánu na Svätoplukovom námestí. Odstavená bola v máji 2024 pre svoj zlý technický stav, informoval primátor Nitry Marek Hattas.
Rekonštrukcia fontány sa začala v marci tohto roka. Jej konštrukcia je zhotovená z nerezových nosných prvkov. Hlavným prvkom fontány je 30 programovateľných čerpadiel a 24 dynamických individuálne riadených dýz. Každá z nich má vlastné RGB svietidlo. Všetky sú spoločne riadené z ovládacej jednotky umiestnenej v strojovni.
Nová technológia je osadená priamo vo fontáne, pod nerezovou konštrukciou. Predtým bola v šachte na schodoch námestia. Vynovená fontána je pochôdzna, osvetlená, dýzy aj svetlá sú nastaviteľné. Náklady na jej obnovu dosiahli 355.262 eur, mesto ju zaplatilo zo svojho rozpočtu.
Rekonštrukcia fontány sa začala v marci tohto roka. Jej konštrukcia je zhotovená z nerezových nosných prvkov. Hlavným prvkom fontány je 30 programovateľných čerpadiel a 24 dynamických individuálne riadených dýz. Každá z nich má vlastné RGB svietidlo. Všetky sú spoločne riadené z ovládacej jednotky umiestnenej v strojovni.
Nová technológia je osadená priamo vo fontáne, pod nerezovou konštrukciou. Predtým bola v šachte na schodoch námestia. Vynovená fontána je pochôdzna, osvetlená, dýzy aj svetlá sú nastaviteľné. Náklady na jej obnovu dosiahli 355.262 eur, mesto ju zaplatilo zo svojho rozpočtu.