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Fontána na Svätoplukovom námestí je po dvoch rokoch opäť v prevádzke

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Osvieženie pri fontáne na Svätoplukovom námestí počas horúčav 2. augusta 2018 v Nitre. Foto: TASR

Rekonštrukcia fontány sa začala v marci tohto roka. Jej konštrukcia je zhotovená z nerezových nosných prvkov.

Autor TASR
Nitra 4. júla (TASR) - Mesto Nitra spustilo po dvojročnej prestávke do prevádzky zrekonštruovanú fontánu na Svätoplukovom námestí. Odstavená bola v máji 2024 pre svoj zlý technický stav, informoval primátor Nitry Marek Hattas.

Rekonštrukcia fontány sa začala v marci tohto roka. Jej konštrukcia je zhotovená z nerezových nosných prvkov. Hlavným prvkom fontány je 30 programovateľných čerpadiel a 24 dynamických individuálne riadených dýz. Každá z nich má vlastné RGB svietidlo. Všetky sú spoločne riadené z ovládacej jednotky umiestnenej v strojovni.

Nová technológia je osadená priamo vo fontáne, pod nerezovou konštrukciou. Predtým bola v šachte na schodoch námestia. Vynovená fontána je pochôdzna, osvetlená, dýzy aj svetlá sú nastaviteľné. Náklady na jej obnovu dosiahli 355.262 eur, mesto ju zaplatilo zo svojho rozpočtu.
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