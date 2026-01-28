< sekcia Regióny
Fontána na Svätoplukovom námestí v Nitre má byť tento rok v prevádzke
Autor TASR
Nitra 28. januára (TASR) – Fontána na Svätoplukovom námestí v centre Nitry má byť po dvoch rokoch opäť v prevádzke. Mesto ešte v polovici decembra minulého roku podpísalo zmluvu s dodávateľom stavebných prác, ktorý fontánu zrekonštruuje. Ako sa v nej uvádza, celkové náklady na revitalizáciu dosiahnu 355.261,90 eura. Zhotoviteľ má dielo odovzdať mestu do šiestich mesiacov od prevzatia staveniska.
„Konštrukcia bude zhotovená z nerezových nosných prvkov. Keďže sú distribučné potrubia v nevyhovujúcom stave, ich výmena by vyžadovala rozsiahlu rozkopávku medzi strojovňou a bazénom fontány, teda asi 50 metrov cez námestie. Návrh preto uvažuje s použitím efektovej technológie, ktorá na svoje fungovanie túto potrubnú trasu nepotrebuje,“ konštatuje sa v opise zákazky.
Pôvodné potrubia technológie fontány budú slúžiť len na filtráciu, napúšťanie, dopúšťanie a vypúšťanie vody. Podľa projektu bude hlavným prvkom fontány 30 programovateľných čerpadiel a 24 dynamických individuálne riadených dýz. Každá z nich bude mať vlastné RGB svietidlo. Všetky budú spoločne riadené z ovládacej jednotky umiestnenej v strojovni. „Revitalizácia fontány na Svätoplukovom námestí je naplánovaná hneď, ako sa zlepší počasie. Pripravené máme aj rekonštrukcie fontán pred Parkom kultúry a oddychu, budovou okresného súdu a okresného úradu,“ doplnil primátor Marek Hattas.
