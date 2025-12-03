< sekcia Regióny
Fontána Svetový poštár na Poštovej ulici je už zrekonštruovaná
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Fontána Svetový poštár na Poštovej ulici v bratislavskom Starom Meste je už kompletne zrekonštruovaná. V dôsledku vandalských zásahov bola posledné roky nefunkčná. Skúšobne spustená má byť čoskoro. TASR o tom informovali z organizácie Marianum, ktorá fontánu rekonštruovala.
„Vo štvrtok 11. decembra v čase od 9.00 h do 11.00 h plánujeme krátke skúšobné spustenie fontány do prevádzky. V prípade priaznivého počasia bez mrazu necháme fontánu spustenú počas tohto dňa aj dlhšie. Následne sa fontána riadne zazimuje a od budúcej jari, samozrejme, počítame s jej uvedením do riadnej prevádzky,“ uviedol riaditeľ Marianum Robert Kováč.
Z organizácie podotkli, že obnova fontány na Poštovej ulici zahŕňala očistenie kameňa bazéna, obvodového skleného múrika a samotnej plastiky. „Bazén fontány vyžadoval úpravu prepadov a nové riešenie prekrytia nerezovým plechom. Aby bola prevádzka fontány bezproblémová a energeticky šetrná, rekonštrukciou prešla elektroinštalácia, rozvody vody, vetrací systém, vymenili sa čerpadlá, osvetlenie stĺpa fontány a vrchného chrliča s plastikou,“ priblížili.
Obnovenie fontány Svetový poštár považujú za dobrú správu, čo korešponduje s jej metaforickým odkazom. Ako skonštatovali, poštára možno vnímať ako toho, kto prináša správy, nabáda k dialógu, ktorý vedie k vzájomnému porozumeniu a spolupráci. Neustály pohyb a premeny vody zas podľa nich pripomínajú životodarnú silu komunikácie, ktorá je základným prvkom života.
