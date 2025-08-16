< sekcia Regióny
Fontána v Brezne už opäť ochladzuje a osviežuje počas horúčav
Brezno 16. augusta (TASR) - Po technických problémoch a následnej oprave sa v Brezne podarilo znovu sprevádzkovať fontánu v Margitinom parku. Odstránenie poruchy zabezpečil pôvodný zhotoviteľ diela na vlastné náklady. Informovala o tom samospráva na svojom webe.
Obľúbený oddychový priestor Margitin park prešiel pred štyrmi rokmi revitalizáciou a získal si Brezňanov všetkých vekových kategórií najmä vďaka novým vodným prvkom. Počas horúcich letných dní ponúkajú vítané osvieženie a príjemné ochladenie.
„Aj tentoraz išlo o poruchu, ktorá si vyžiadala ďalšie reklamačné konanie voči firme, ktorá stavbu pred niekoľkými rokmi realizovala. Pri niektorých nových projektoch sa stretávame aj s takýmito nepríjemnosťami, no vždy sa snažíme vzniknuté problémy čo najskôr vyriešiť,“ konštatoval primátor Tomáš Abel.
Podľa riaditeľa mestských služieb Lukáša Jeremiáša problém vznikol vo veľkej fontáne, kde došlo k viacnásobnému prasknutiu hydroizolačnej vrstvy nádrže, čo spôsobilo únik vody do podložia. Zhotoviteľ vymenil celú vnútornú izoláciu za fóliu bazénového typu a z vonkajšej strany zrealizoval nový obklad.
Ako tvrdí samospráva, prevádzku fontány komplikuje aj nevhodné správanie niektorých návštevníkov. V minulosti došlo k viacerým prípadom vhadzovania kameňov a odpadkov do hlavnej nádrže či úmyselnému upchávaniu dýz chodníkovej fontány.
„Najväčší prevádzkový problém vznikol, keď niekto do veľkej fontány vylial šampón. Celý systém bolo potrebné vypustiť, vyčistiť a znovu uviesť do prevádzky, čo nie je ani lacné, ani jednoduché,“ upozornil Jeremiáš s tým, že aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu verejného majetku, priestor Margitinho parku je monitorovaný kamerovým systémom mestskej polície.
Radnica v tejto súvislosti pripomína, že veľká fontána slúži výlučne ako estetický prvok a nie je určená na kúpanie. Vstup do nej je zakázaný, pričom za porušenie tohto zákazu môže byť uložená pokuta až do výšky 33 eur.
„Na krátke osvieženie je určená pochôdzna fontána, ktorú pravidelne čistíme a vymieňame v nej vodu. Napriek plne automatickému systému filtrácie a dopĺňania chémie však upozorňujeme, že voda ani v jednej z fontán nie je pitná,“ zdôraznil Jeremiáš.
