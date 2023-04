Fontánu Družba by po rozsiahlej obnove mali sprístupniť v lete

Bratislava 13. apríla (TASR) - Fontánu Družba na Námestí slobody v Bratislave by mali po rozsiahlej rekonštrukcii sprístupniť v lete. Stane sa tak po 16 rokoch, počas ktorých bola najväčšia fontána na Slovensku vypustená. TASR o tom informovali z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



"Aktuálne sa dokončilo čistenie 12-tonového Lipového kvetu, ktorý sa nachádza uprostred fontány. Nánosy nečistôt sa odstraňovali chemickými prípravkami a postupom, ktorý odporučili reštaurátori na základe odbornej analýzy," priblížili z inštitútu s tým, že finalizujú stavebné práce v jeho spodnej časti.



Zrekonštruovanú fontánu budú poháňať moderné technológie, čím bude ekonomicky aj ekologicky šetrnejšia. Kým v minulosti v nej cirkulovalo 2000 kubických metrov vody, po novom to bude 71. Odstránením obvodového múra bazénov bude zároveň prístupnejšia verejnosti, ktorá sa v nej bude môcť v lete ovlažiť.



Fontána Družba má tvar rozvíjajúceho sa lipového kvetu, ktorý symbolizuje priateľstvo a mier medzi národmi. Dielo vznikalo v rokoch 1979 až 1980.



Námestie slobody spolu s fontánou prechádzajú po vyše 40 rokoch prvou komplexnejšou rekonštrukciou. Práce sa začali v novembri 2021. Jeho aktuálnu podobu určila architektonická súťaž zroku 2017.



Námestie slobody vzniklo vdruhej polovici 20. storočia, jeho súčasťou bolo do roku 1992 aj súsošie s komunistickým prezidentomKlementom Gottwaldom. Námestie sa premenovalo na Námestie slobody po roku 1989 a slúžilo na príležitostné koncerty, spoločenské akcie či demonštrácie. Táto funkcia sa má na námestie vrátiť.