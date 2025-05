Fontánu v Košiciach spustia čoskoro, opravovať ju začali pre únik vody

Košice 27. mája (TASR) - Práce na výmene laminátového telesa fontány pri košickom magistráte by mali byť ukončené tento týždeň. Ako pre TASR povedal hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marek Lukáč, fontána bude následne spustená do skúšobnej prevádzky.



K prácam pristúpili pre nevyhovujúci technický stav pôvodného telesa, ktorý spôsoboval únik vody. Fontánu chceli plne sfunkčniť tak, aby bola pripravená na začiatok sezóny. „Po demontáži pôvodného laminátového telesa sa však objavili ďalšie poškodenia, ktoré si vyžiadali nevyhnutné sanačné zásahy, a tým aj predlženie prác,“ vysvetlil.



Práce na utesnení bazéna podľa neho pozostávajú z demontáže poškodeného laminátového bazéna, vyspravenia a brúsenia betónového podkladu, aplikácie kryštalickej izolácie a aplikácie tesniacej hydroizolačnej malty. „Rozpočet zhotoviteľa je 17.652,83 eura bez DPH. Skutočne fakturovaná cena bude známa po ukončení a odsúhlasení prác,“ dodal Lukáč.



Fontány v Košiciach sú prevádzkované sezónne, a to od mája do októbra.