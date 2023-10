Fontány v Bardejove zatvoria, pripravený je aj sprievodný program

Bardejov 8. októbra (TASR) - Bardejovské fontány v nedeľu slávnostne zatvoria. Pri tejto príležitosti pripravili v Promenádnom parku od 14.00 do 17.00 h aj kultúrny program či športovo-zábavné disciplíny. Pre TASR to povedal riaditeľ Kultúrneho a turistického centra v Bardejove Marcel Tribus s tým, že chýbať nebudú ani maskoti.



"Od 14.00 h budeme mať pripravené stanovištia pod názvom Bardejov v pohybe. Budú tu predstavitelia štyroch športových klubov - pôjde o hokej, hokejbal, džudo a modernú gymnastiku, ale privítame aj jednu jazykovú školu. Záujemcovia si tak budú môcť preskúšať svoje vedomosti, respektíve zručnosti," povedal s tým, že aktivity sú určené primárne pre deti zhruba do 12 rokov.



V rámci kultúrneho programu vystúpia aj hudobné bardejovské talenty. Súčasťou podujatia bude aj vyhodnotenie 10. ročníka veľkej letnej hry Bardejovskí lovci perál.



Samotné slávnostné uzatvorenie dokopy ôsmich fontán je naplánované na 15.30 h. "Máme špeciálny nadrozmerný kľúč, ktorým Dráčik Ohniváčik a Dračica Plamienka každý rok zamykajú fontány a tým ukončia ich sezónu. Opäť ich otvoria na jar," dodal Tribus.