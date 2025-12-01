< sekcia Regióny
Forenzný audit v súvislosti s podvodom v Petržalke je hotový
Výsledky má polícia i poslanci mestskej časti. Závery plánujú zverejniť.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Forenzný audit, ktorý objednala bratislavská mestská časť Petržalka v súvislosti s odhaleným miliónovým podvodom, je hotový. Výsledky má polícia i poslanci mestskej časti. Závery plánujú zverejniť. Starosta Ján Hrčka deklaruje, že najväčšie nedostatky už odstránili. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Externí audítori sa pozreli takmer na 130.000 dokumentov nielen z obdobia 1. januára až 31. mája 2025, pričom pri viac ako 6600 identifikovali možný súvis a 271 dokumentov brali do úvahy ako potenciálne relevantných v kontexte podvodu bývalého zamestnanca Miestneho úradu Petržalka. Forenzná správa medzinárodnej spoločnosti Ernst & Young (EY) má 58 strán.
„V plnom znení bola bezodkladne sprístupnená všetkým 35 členom zastupiteľstva, ako aj miestnej kontrolórke,“ priblížil Hrčka. O výstupe auditu s poslancami zrealizovali 26. novembra aj stretnutie, kde vedenie úradu odpovedalo aj na dodatočné otázky.
Úradu doručili forenznú správu 17. novembra a obratom odovzdali vyšetrovateľom Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK), ktorí si ju spolu s ďalšími podkladmi vyžiadali, uviedla Halašková.
„Čo sa týka konkrétnych výsledkov forenzného auditu i konštatovaní právnej analýzy, len čo to bude možné, určite ich poskytneme aj širokej verejnosti. Orgány činné v trestnom konaní sme požiadali v tejto veci o konzultáciu, aby sme včasným zverejnením dokumentov nezmarili ich prácu,“ dodal Hrčka.
O vykonanie hĺbkového forenzného auditu požiadali poslanci Petržalky na zasadnutí v máji, ktoré zvolali pre 2,7 miliónovú spreneveru bývalého zamestnanca Miestneho úradu Petržalka Reného H.
