Forgáč: Národný pochod za život v Košiciach je apolitickým podujatím

Košice 18. septembra (TASR) - Národný pochod za život, ktorý sa bude konať v nedeľu (22. 9.) v Košiciach, je otvorený pre všetkých. Zároveň je apolitickým podujatím a nemá slúžiť na prezentáciu politických subjektov. Pre novinárov to uviedol košický pomocný biskup Marek Forgáč.



"Rád by som vyslal signál všetkým, aby to brali na vedomie. Toto podujatie sa naozaj nijako nemá štruktúrovať medzi politické subjekty a zároveň nemá slúžiť ani na prezentáciu politických subjektov," povedal pre TASR. Na podujatí sú zakázané transparenty a iná reklama politických strán a hnutí.



Cieľom národného pochodu je presadiť ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Organizátori, ktorými sú pro-life združenia, očakávajú desaťtisíce účastníkov. Záštitu nad podujatím prevzala Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Akcia bude spojená s viacerými dopravnými a bezpečnostnými obmedzeniami, niektoré ulice budú dočasne uzavreté.



Program podujatia sa začne už v sobotu (21. 9.) popoludní. V nedeľu dopoludnia bude katolícke omše v košických kostoloch slúžiť celkovo 17 slovenských biskupov. Hlavný program sa začne v nedeľu o 13.30 h na Hlavnej ulici pri soche Immaculata príhovormi, koncertom a svedectvami. Medzi rečníkmi budú aj komisár pre deti Jozef Mikloško či košický arcibiskup Bernard Bober. Po hodine začne samotný pochod ulicami mesta s dĺžkou 2,4 kilometra.







"Záleží nám na každom jednom človeku, preto chceme, aby bol chránený každý, aj nenarodené deti," uviedol k dôvodom pochodu jeho hovorca Patrik Daniška.



Organizátori informovali, že s akciou vypomôže viac ako 600 dobrovoľníkov, na poriadok a bezpečnosť bude dohliadať štátna a mestská polícia, ako aj objednaná bezpečnostná služba. Do akcie sa zapojí aj viac ako 50 hasičov, k dispozícii budú zdravotníci.



Organizátori neodporúčajú prísť na zhromaždenie bicyklom, kolobežkou či skateboardom. Varujú pred prinášaním nebezpečných predmetov, vítané nie sú domáce zvieratá.



Počas dňa bude obmedzená premávka na ulici Moyzesova, ktorá bude slúžiť ako výstupná a nástupná zóna pre organizované autobusy. Doprava bude obmedzená aj na uliciach Šrobárova, Kuzmányho, Hviezdoslavova a Námestie Maratónu mieru, ktorými prejde pochod v čase od 14.30 do 16.30 h. Parkovanie osobných áut bude smerované na záchytné parkoviská. Bližšie informácie zverejnili na webstránke podujatia.



Dočasné uzávery sa budú týkať aj uličiek napojených na trasu pochodu. "Uzavreté budú aj bočné uličky od Hlavnej ulice na východ a na západ, spolu je to 13 menších uličiek. Tam budú naši dobrovoľníci, ktorí prichádzajúcich ľudí usmernia," povedal za organizátorov Ondrej Bolna. Vstupy na Hlavnú ulicu budú štyri.