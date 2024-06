Otvorené fórum: Električka pred SND môže negatívne vplývať na divadlo

Bratislava 18. júna (TASR) - Štúdia bratislavského magistrátu pre plánovanú električkovú trať pred novou budovou Slovenského národného divadla (SND) na Pribinovej ulici v Bratislave je neúplná. Tvrdia to zástupcovia otvoreného fóra Zachráňme kultúru, podľa ktorých môže trať negatívne vplývať na prevádzku divadla. Vyzývajú preto na diskusiu.



Štúdia realizovateľnosti, ktorú v apríli zverejnil magistrát, podľa odborníkov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity opomína niektoré faktory, dôležité pre posudzovanie hlukovej a vibračnej záťaže prejazdov električiek na SND. Experti konštatujú, že doterajšie zverejnené štúdie sa v nedostatočnej miere zaoberali šírením vibroakustickej energie stavebnými konštrukciami a podložím.



Vzhľadom na vybudenie tzv. dunivého hluku, ktorý spôsobuje prejazd električky, neboli v štúdiách spracované kľúčové analýzy tzv. štruktúrneho hluku. "Nebola vykonaná modálna analýza stavebných konštrukcií (stien, podláh, stropov), ktorá umožňuje zistiť zhodu vlastných frekvencií stavebných komponentov s budiacou frekvenciou, teda rezonanciu priestorov, čo môže rušiť akustické prostredie umeleckej produkcie SND," poukázalo fórum.



Tvrdí, že neúplnosť doterajších štúdií tkvie v hodnotení vplyvu prejazdov električiek najmä vzdušnou cestou, pričom nebol v dostatočnej miere braný do úvahy tzv. štruktúrny hluk. V štúdii magistrátu podľa expertov chýbajú reálne experimentálne alebo analytické vyhodnocovania výpočtových modelov pri ekvivalentnom dynamickom zaťažení. "Pri vibroakustickom rušení sú rozhodujúce výkmity (vrcholové hodnoty) zrýchlenia a nie efektívne hodnoty zrýchlenia, ako sa uvádza v správe," skonštatovali.



Štúdia magistrátu tiež uvádza použitie 20-milimetrovej vrstvy izolácie. Tá však podľa otvoreného fóra nedokáže dostatočne utlmiť nízke frekvencie, ktoré sa u koľajových vozidiel generujú a budú vybudzovať vlastné frekvencie do nosných konštrukcií priestorov divadla.



Herec a bývalý minister kultúry Milan Kňažko pripomenul, že rezort kultúry v roku 2017 vydal stanovisko, že ani najmodernejšími materiálmi nie je možné vyrobiť takú konštrukčnú bariéru, aby do okolia neprenikali vibrácie a nízkofrekvenčný hluk. "Všade na svete je snaha vytvárať v meste pešie zóny. Vedenie mesta však z pešej zóny ide spraviť dopravnú," podotkol Kňažko.



Dopravný inžinier Roman Rymarenko reagoval, že pre zachovanie verejného, pobytového priestoru pred SND je potrebné hľadať iné riešenia vedenia električkovej dopravy v Bratislave. "Je smutné a nepochopiteľné, že vedenie mesta nepripustilo diskusiu nad alternatívnym návrhom trasovania električky Olejkárska - Landererova mimo SND," poznamenal.



Hlavné mesto v apríli vyhlásilo, že plánovanú električkovú trať pred novou budovou SND by mohli začať stavať v roku 2027 až 2029. Tento variant trate považuje za najlepší, tvrdí, že električka nebude rušiť divadelnú umeleckú produkciu. Odvoláva sa pritom na výsledky štúdie, ktoré prezentovalo ministerstvu kultúry i vedeniu SND. Riešiť s nimi bude aj organizáciu stavebných prác. Ministerstvo kultúry žiada garanciu splnenia všetkých podmienok na odstránenie negatívneho dosahu na prevádzku divadla. Akýkoľvek negatívny dosah považuje za neakceptovateľný. Vedenie SND s trasou nesúhlasí.