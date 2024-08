FOTO: Družstvo pestuje konope a vyrába z neho betón na stavby

V Novej Bani rozbieha svoju činnosť Slovenské konopné družstvo, ktoré sa rozhodlo nadviazať na slovenskú tradíciu pestovania konopy siatej. Na poliach s rozlohou 27 hektárov v týchto dňoch zbiera svoju prvú úrodu, ktorú plánuje spracovávať na vlastnej dekortikačnej linke. Okrem výroby konopného vlákna a pazderia družstvo tiež vedie vlastný výskum. Na snímke Gregor Galeta st. zo Slovenského konopného družstva v Novej Bani, ktoré sa rozhodlo nadviazať na slovenskú tradíciu pestovania konopy siatej, pózuje pred dekortikačnou linkou v obci Orovnica v okrese Žarnovica vo štvrtok 22. augusta 2024. Linka oddelí vlákno od pazderia, oba tieto materiály sa dajú využiť na výstavbu zdravých stavieb. Foto: FOTO TASR - Jana Vodnáková

Nová Baňa 24. augusta (TASR) - V Novej Bani rozbieha svoju činnosť Slovenské konopné družstvo, ktoré sa rozhodlo nadviazať na slovenskú tradíciu pestovania konopy siatej. Na poliach s rozlohou 27 hektárov v týchto dňoch zbiera svoju prvú úrodu, ktorú plánuje spracovávať na vlastnej dekortikačnej linke. Okrem výroby konopného vlákna a pazderia družstvo tiež vedie vlastný výskum.Ako pre TASR priblížil Gregor Galeta st. zo Slovenského konopného družstva, s prvou úrodou zasiatou na poliach v okolí Žarnovice sú nadmieru spokojní. "," priblížil.Úroda je podľa neho veľmi dobrá. "" poznamenal. Po kosbe, ktorú plánujú v týchto dňoch, ostáva konope ležať na poliach. "" vysvetlil Galeta.Takto pripravené konope budú spracovávať na dekortikačnej linke, ktorá je umiestnená v neďalekej Orovnici. Aktuálne ju repasujú a pripravujú, aby od začiatku septembra mohli začať so spracovávaním úrody. Linka podľa Galetu spracuje podľa kvality materiálu za deň dve až tri tony vlákna. Pracovať budú pri nej traja ľudia.Linka oddelí vlákno od pazderia, oba tieto materiály sa dajú využiť na výstavbu zdravých stavieb. Vlákno sa používa ako izolácia. "" dodal Galeta.Ide o stavebný materiál so zápornou uhlíkovou stopou a pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie. Na Slovensku sa podľa Galetu využíva zatiaľ najmä na stavbu rodinných domov. Takéto stavby majú podľa neho výborné izolačné a akumulačné vlastnosti.Vlákno má tiež využitie v textilnom priemysle. "" skonštatoval Galeta s tým, že dnes majú problém takýchto spracovateľov nájsť. Jedného našli v Poľsku, kde by chceli dať vyrobiť skúšobné látky.