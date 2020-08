FOTO: Košická zoo má dva unikátne prírastky, ktoré sú v Európe raritou

V košickej zoo sa vyliahli tukany veľkozobé (Rhamphastos toco), rodičovský pár pochádza z voľnej prírody z Argentíny. Tukany veľkozobé chová v Európe 32 zoo v počte 90 jedincov. Aktuálne ich košická zoo chová ako jediná zoo z českých a slovenských zoo. Na snímke kŕmenie mláďaťa tukana veľkozubého rodičom. Košice, 6. augusta 2020. Foto: TASR - František Iván

Košice 6. augusta (TASR) - V Zoologickej záhrade Košice potešili chovateľov dva unikátne prírastky. Ide o mláďatá tukanov veľkozobých, ktoré sa vyliahli v polovici júna a ktoré už návštevníci môžu obdivovať vo voliére hneď za vstupom po ľavej strane. Vtáčatá vyleteli z búdky v uplynulých dňoch a postupne si zvykajú na nové prostredie, informovala o tom TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Eva Malešová.Rodičia mláďatá naďalej kŕmia až dovtedy, kým sa to samy nenaučia, čo môže trvať ešte niekoľko týždňov. Rodičovský pár pochádza z importu z Argentíny a do Košíc prišiel pred dvoma rokmi.povedal zoológ Patrik Pastorek. Celkovo v Európe chová 90 jedincov tohto vtáka 32 inštitúcií.priblížil ďalej Pastorek košický úspech.Základom úspešného chovu vtákov okrem kompatibility páru je aj výživa. Tukany veľkozobé v ľudskej opatere sú náročné na chov. Sú to prevažne plodožravé vtáky, základ ich jedálnička v zoo tvoria papája, hrozno, banány, jablká a hrušky. V sezóne dostávajú aj žltý melón, nektarinky či broskyne. Chovatelia im k tomu pridávajú aj špeciálne granuly.Tukany sú citlivé na vysoký obsah železa v potrave. V období starostlivosti o mláďatá dostávajú tiež cvrčky, denne až 80 kusov. Mláďatá od vyliahnutia kŕmia rodičia, spočiatku priamo v búdke, kde zostávajú prvých šesť až osem týždňov. Súčasťou vybavenia voliéry je zvlhčovač vzduchu, ktorý podporuje vytváranie klímy blízkej prirodzenému prostrediu.Tukan veľkozobý je zo všetkých 12 druhov najväčší a veľká časť verejnosti ho všeobecne spája s predstavou o tukanovi. Príťažlivý je svojím sfarbením, a najmä veľkým oranžovým, u samca väčším zobákom, ktorý tvorí až tretinu dĺžky tela. Napriek tomu, že vyzerá masívne, je ľahký, vyplnený kostným tkanivom vo forme malých trámikov. Na základe posledných zistení mu slúži na reguláciu teploty tela. Tukan veľkozobý je monogamný vták, ktorý sa vo voľnej prírode dožíva maximálne 20 rokov, v ľudskej opatere asi 18 rokov.