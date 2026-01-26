< sekcia Regióny
FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad
Medené platne pochádzajú z vraku lode Koperplaten objavenej v holandskej časti Severného mora v roku 2019, ktorý je považovaný za najstarší doteraz známy lodný vrak v tejto oblasti.
Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Po viac než 480 rokoch sa do mesta Banská Bystrica vrátili originálne medené platne, ktoré boli súčasťou nákladu lode potopenej v 16. storočí v Severnom mori. Ide o jedinečné artefakty späté s históriou mesta, ktoré sa stanú trvalou súčasťou Thurzo-Fugger zážitkovej expozície. Ich slávnostná prezentácia sa uskutočnila v pondelok v priestoroch expozície v Barbakáne. Verejnosť ich uvidí od 27. januára.
„Do Banskej Bystrice sa vracia meď, ktorá bola vyťažená v našom regióne, spracovaná v Medenom hámri, označená pečaťou Fuggerovcov a určená na svetové trhy. Je to výnimočná historická udalosť nielen pre naše mesto. Meď sa do svojho cieľa nikdy nedostala, pretože jej cestu prerušilo more a predsa je dnes opäť tam, kde sa jej príbeh začal. Medené platne sú hmatateľným dôkazom významu nášho mesta v európskom obchode s meďou v 16. storočí,“ zdôraznil primátor Ján Nosko s tým, že poďakovanie patrí partnerom z Holandskej národnej agentúry pre kultúrne dedičstvo, partnerom z Augsburgu v rámci projektu Európska Fuggerovská cesta i zamestnancom mesta.
Medené platne pochádzajú z vraku lode Koperplaten objavenej v holandskej časti Severného mora v roku 2019, ktorý je považovaný za najstarší doteraz známy lodný vrak v tejto oblasti. Medený poklad predstavil vedúci výskumného tímu potopenej lode, morský archeológ Thijs Coenen.
„Archeologický výskum potvrdil, že loď bola postavená okolo roku 1540 a prevážala viac ako 13 ton medi, pravouhlé a kruhové medené platne, balíky medi, fragmenty medených polotovarov a delové gule. Významná časť nákladu bola označená pečaťou obchodníckej rodiny Fuggerovcov. Tí patrili medzi najvplyvnejšie obchodnícko-finančnícke rody raného novoveku a v úzkej spolupráci s rodom Thurzo vybudovali v Banskej Bystrici významné centrum bansko-hutníckej výroby,“ vysvetlila Marta Mlíchová z Thurzo-Fugger zážitkovej expozície.
Z nálezu sa mestu podarilo získať tri originálne medené artefakty, kruhovej platne s priemerom 114 centimetrov (cm) a hmotnosťou okolo 34 kilogramov (kg), obdĺžnikovej platne s rozmermi 82 krát 60,1 cm a hmotnosťou cez šesť kg, menšieho fragmentu medeného polotovaru s rozmermi 43,5 krát 17,8 cm a hmotnosťou viac než jeden kg vrátane medených platní s fuggerovskou pečaťou - trojzubcom s krúžkom.
Podľa Antónie Jurečkovej z oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu je návrat artefaktov výsledkom dlhodobej, systematickej a odbornej práce mesta realizovanej v spolupráci s občianskym združením Neusohl. „Vďaka odbornému prístupu a vzájomnej dôvere sa vlani podarilo dosiahnuť súhlas s dlhodobou výpožičkou týchto autentických historických predmetov,“ dodala Jurečková.
