Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Regióny

FOTO: Z podzemnej garáže v Bratislave ukradli bicykel

.
Policajná snímka. Foto: Polícia

Občania, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti mužov alebo k ich súčasnému pohybu či pobytu, ich majú oznámiť.

Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Polícia pátra po mužoch, ktorí z podzemnej garáže bytového domu na Námestí slobody v Bratislave ukradli bicykel. Ku krádeži došlo 23. novembra minulého roka nadránom. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Zverejnila aj fotografie osôb.

„Z parkovacieho miesta odcudzili bicykel značky Trek Top Fuel, čím poškodenému spôsobili škodu prevyšujúcu 2000 eur,“ priblížila polícia. V súvislosti s vyšetrovaním trestného činu krádeže žiada verejnosť o pomoc. Občania, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti mužov alebo k ich súčasnému pohybu či pobytu, ich majú oznámiť.

.

Neprehliadnite

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov