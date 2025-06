Fotograf Filip Kulisev si prevzal prestížne ocenenie Beckovské slnko

Beckov 6. júna (TASR) - Slovenský fotograf Filip Kulisev získal prestížne ocenenie Beckovské slnko. Prevzal si ho v piatok na hrade Beckov v rámci 11. ročníka oceňovaní osobností v oblasti umenia, kultúry a verejného života. TASR o tom informovali organizátori podujatia.



Kulisev (1973) sa počas svojej kariéry zaradil medzi najuznávanejších fotografov prírodných krás a nedotknutých miest našej planéty. Jeho diela pod názvom Amazing Planet sú súčasťou medzinárodných výstav a publikácií, jeho autorské knihy vychádzajú vo viacerých jazykoch. Kulisev ako ambasádor krásy Zeme upozorňuje na dôležitosť ochrany životného prostredia a výnimočnosť planéty.



„Ocenenie Beckovské slnko si vážim. V mojich dielach sa usilujem zachytiť a zvýrazniť jedinečnosť prírodného bohatstva našej planéty. To, čo dnes považujeme za samozrejmé, môže zajtra navždy zmiznúť. A to sa netýka len krásnych miest na vzdialených kontinentoch. Pozoruhodné prírodné a historické bohatstvo máme aj u nás na Slovensku. Bol by som rád, keby moje diela prispeli k tomu, že si ho budú ľudia vážiť a chrániť,“ skonštatoval fotograf.



Cieľom iniciatívy Beckovské slnko je každoročne vyzdvihnúť osobnosti, ktoré obohacujú našu spoločnosť a kultúrnu identitu a zviditeľňujú Slovensko v zahraničí v pozitívnom svetle. Unikátnu plastiku pre túto príležitosť vytvoril slovenský akademický sochár Martin Pala.



„Beckovské slnko je našou poctou ľuďom, ktorí svojím talentom a hodnotami osvetľujú spoločnosť. Filip Kulisev svojou tvorbou prekračuje hranice fotografie a prináša vizuálne príbehy o krehkosti a nádhere sveta,“ uviedli organizátori.