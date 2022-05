Fotograf Igor Leicht priniesol do Múzea holokaustu fotografie Terezína

Sereď 16. mája (TASR) – Novou výstavou v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi sú fotografie kameramana a fotografa Igora Leichta s názvom Terezín. Múzeum si ňou pripomína výročie oslobodenia geta Terezín, do ktorého smerovali aj posledné transporty Židov zo Slovenska.



Súbor ponúka návštevníkom zábery z terezínskej, tzv. Malej pevnosti, doplnené o historické texty z pamätníka Terezín. "Farebné fotografie, ktorých je spolu 25, vznikli tento rok počas mojej návštevy," povedal autor pre TASR. Bola to jeho prvá cesta a chcel sa o ňu podeliť s tými, ktorí sa na miesta, kde živorili a hynuli tisícky ľudí, nedostanú. Počíta s edukatívnym dosahom aj na školskú mládež, ktorá je častým návštevníkom seredského múzea.



Terezín fungoval v rokoch 1940 až 1945 ako väznica pražského gestapa. „Zanechal vo mne silný dojem, boli tam transportovaní aj ľudia, ktorí boli súčasťou našej kultúry, boli to priatelia, susedia, spolupracovníci. Prišli tam o život celé rodiny,“ povedal autor výstavy, ktorá potrvá do polovice júna. Zo seredského pracovného a koncentračného tábora, v ktorého bývalých barakoch Múzeum holokaustu sídli, vyviezli v posledných štyroch jeho transportoch najmenej 1450 ľudí práve do Terezína pri Prahe. Niektorí z nich sa tam dočkali oslobodenia, niektorí z nich zahynuli.



Aktuálna výstava nie je prvou spoluprácou Leichta s Múzeom holokaustu. V januári minulého roka sa predstavil na spoločnej výstave s fotografom Yurim Dojčom. Leicht vo svojej časti s názvom Fragmenty zachytil zvyšky židovstva na Slovensku. Zobrazil nádej, opätovný rozkvet židovskej komunity na území Slovenska.