Diela fotografa Jana Saudeka predstaví prešovská galéria Caraffka

Prešov 30. septembra (TASR) - Nový pohľad na tvorbu fotografa ponúkne výstava s názvom Jan Saudek: Life, ktorú pripravila mestská galéria Caraffka, Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove a producent Milosh Harajda. Súčasťou výstavného konceptu sú zábery odkazujúce na holokaust, krivdy komunistického režimu i symboly pop artu. Ide o jeho prvú výstavu v Prešove.



"Počas svojej kariéry predstavil svoju tvorbu v renomovaných inštitúciách, ako Parco Gallery (Tokio), Munich State Museum (Mníchov), Louvre (Paríž) a isté nemecké vydavateľstvo mu v 90. rokoch venovalo samostatnú monografiu, čím sa Saudek zaradil medzi svetové legendy, ako Helmut Newton, Mario Testino, David LaChapelle, či Araki," priblížil Harajda.



Podľa primátorky Prešova Andrey Turčanovej v Saudkových fotografiách sa spája autentickosť reálneho života s umením, v ktorom je jasne čitateľný, no pritom citlivo zakomponovaný autorov rukopis.



Ústrednou témou výstavy je odhaliť umelcove židovské korene, spomienky na holokaust a krivdy komunistického režimu. Charakteristické ručne kolorované zábery, ktoré verejnosť na prvý pohľad identifikuje s jeho tvorcom, sú vytesnené na okraj pozornosti práve čiernobielou fotografiou. Divák bude mať šancu spoznať aj jeho nefigurálnu tvorbu.



"Vďaka príprave tejto za posledné roky určite najslušnejšej z mojich výstav, som sa vrátil v čase do doby, keď som bol inšpirovaný Ľudskou rodinou, výstavou kurátora Edwarda Steichena. Tento výber je akýmsi mojím videním ľudskej rodiny. Je kronikou života jedného fotografa, ktorý len zachycoval osudy, ktoré sa mihli na jeho ceste za snom," uviedol Saudek.



Kľúčová snímka zobrazuje novonarodené dieťa v náručí muža a reprezentuje obsahovú líniu výstavy, ktorá je venovaná putu medzi dieťaťom a rodičom.



Výstava, ktorej vernisáž sa uskutoční v stredu o 18.00 h v priestoroch mestskej galérie Caraffka v budove Caraffovej väznice, potrvá do konca októbra.