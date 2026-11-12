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Fotograf Stanislav Fehér priblíži na prednáške krásy mesta Gdansk

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Centrum mesta Gdansk v Poľsku. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prednáška priblíži štvordňový pobyt autora v poľskom prístavnom meste Gdansk, ktoré je známe bohatou históriou, architektúrou a gastronómiou.

Autor TASR
Senica 12. novembra (TASR) - V priestoroch Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici pripravujú prednášku Stanislava Fehéra s názvom Gdansk - mesto s vôňou mora, ktorá sa uskutoční 18. novembra o 17.00 h. Súčasťou podujatia bude aj výstava fotografií nainštalovaná v priestoroch strediska. TASR o tom informoval Tomáš Jurovatý zo ZOS.

Prednáška priblíži štvordňový pobyt autora v poľskom prístavnom meste Gdansk, ktoré je známe bohatou históriou, architektúrou a gastronómiou. Fehér sa podelí o svoje zážitky z návštevy mesta, ktoré spolu s ďalšou osobou absolvoval začiatkom leta.
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