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Fotograf Stanislav Fehér priblíži na prednáške krásy mesta Gdansk
Prednáška priblíži štvordňový pobyt autora v poľskom prístavnom meste Gdansk, ktoré je známe bohatou históriou, architektúrou a gastronómiou.
Autor TASR
Senica 12. novembra (TASR) - V priestoroch Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici pripravujú prednášku Stanislava Fehéra s názvom Gdansk - mesto s vôňou mora, ktorá sa uskutoční 18. novembra o 17.00 h. Súčasťou podujatia bude aj výstava fotografií nainštalovaná v priestoroch strediska. TASR o tom informoval Tomáš Jurovatý zo ZOS.
Prednáška priblíži štvordňový pobyt autora v poľskom prístavnom meste Gdansk, ktoré je známe bohatou históriou, architektúrou a gastronómiou. Fehér sa podelí o svoje zážitky z návštevy mesta, ktoré spolu s ďalšou osobou absolvoval začiatkom leta.
Prednáška priblíži štvordňový pobyt autora v poľskom prístavnom meste Gdansk, ktoré je známe bohatou históriou, architektúrou a gastronómiou. Fehér sa podelí o svoje zážitky z návštevy mesta, ktoré spolu s ďalšou osobou absolvoval začiatkom leta.