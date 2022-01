Do súťaže Choď a foť sa môžu zapojiť amatéri i profesionáli

Prešov 31. januára (TASR) - Profesionálni aj amatérski fotografi sa môžu po desiaty raz zapojiť do súťaže Choď a foť, ktorú každoročne vyhlasuje Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Organizátori chystajú pre tento jubilejný ročník viacero noviniek. TASR o tom informoval František Baláž z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



"Za desať rokov sme videli nespočetne veľa úchvatných, jedinečných snímok a ich autori nás dokážu stále niečím novým prekvapiť. Tešíme sa, že niektorí fotografi popri tejto súťaži aj profesionálne vyrástli. Pre nich je to možnosť, ako sa spopularizovať a nechať si posúdiť kvalitu snímok naozajstnými profesionálmi, keďže prihlásené fotografie využívame ďalej pri našich aktivitách s použitím mena autora," uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Pri príležitosti desiateho výročia fotografickej súťaže vydá KOCR Severovýchod Slovenska fotoalbum, dokumentujúci víťazné snímky v jednotlivých kategóriách z predchádzajúcich ročníkov.



"Fotografická súťaž Choď a foť nabrala od jej vzniku spred desiatich rokov, keď sme prvýkrát vyhodnotili fotografie, veľký progres v kvalite snímok, ich počtu či porotcov, ktorí prijali pozvanie do poroty a poskytli tak svoje meno ako záruku kvality hodnotenia. Fotografi, ktorí sa na nej zúčastnili, poslali snímky snáď zo všetkých kútov Prešovského kraja a čo je podstatné, námetov na fotenie v tomto kraji je nevyčerpateľné množstvo," povedal dlhoročný predseda poroty, fotograf Ján Štovka.



Fotografi môžu prihlásiť šesť snímok do šiestich kategórií e-mailom chodafot@severovychod.sk alebo doručiť do sídla KOCR Severovýchod Slovenska do 16. októbr. Kompletné pravidlá sú dostupné na webstránke www.severovychod.sk.



KOCR Severovýchod Slovenska vyhlási aj počas aktuálneho ročníka súťaže Grand Prix, Cenu predsedu poroty, Cenu Severovýchod Slovenska, ako i Cenu verejnosti.