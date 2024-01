Fotografi Záhoria sa opäť môžu prihlásiť do súťaže Náhlikova Senica

Senica 14. januára (TASR) - Amatérski fotografi na Záhorí majú po roku opäť možnosť prezentovať svoje práce na regionálnej fotosúťaži. Už 52. ročník Náhlikovej Senice vyhlásilo Záhorské osvetové stredisko (ZOS) v Senici spoločne s Trnavským samosprávnym krajom. Odporúčanou témou ročníka 2024 je Telo, uzávierka je 20. februára, informoval Tomáš Jurovatý zo ZOS.



Súťaž pre okresy Skalica a Senica si dáva za cieľ nielen oceniť najlepšie snímky, ale tiež podporiť vzdelávanie, rozvoj zručností a umožniť umelecký progres jednotlivcov a kolektívov. Náhlikova Senica je postupová súťaž, práce, ktoré odborná porota vyberie, prejdú najskôr do krajského kola AMFO TTSK 2024, ktoré sa bude konať v júni v Záhorskom osvetovom stredisku. Ocenené fotografie postúpia následne do celoslovenského kola. Kategórie sú rozdelené podľa veku a typu prác na samostatné fotografie, diptych, cykly a seriály, experiment. ZOS ponúka amatérskym fotografom pred súťažou aj odbornú konzultáciu diel.



Vlani sa do tejto fotografickej súťaže zapojilo 29 autorov so 159 fotografickými prácami. Najpočetnejšia bola skupina fotografov nad 25 rokov. Súťaž je pomenovaná po významnom slovenskom fotografovi Jánovi Náhlikovi (1922-1989), jednom zo zakladateľov modernej slovenskej fotografie. Ružomberský rodák, etablovaný v Senici, patril k významným autorom, propagátorom i organizátorom výstav a fotografických podujatí. Jeho meno nesie okrem súťaže aj jedna z ulíc Senice a figuruje i na Záhoráckej stene slávy v Senici.