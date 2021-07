Fotografická súťaž Choď a foť je určená profesionálom i amatérom

Prešov 27. júla (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska vyhlásila deviaty ročník fotografickej súťaže Choď a foť, do ktorej sa môžu zapojiť profesionálni aj amatérski fotografi. TASR o tom informoval František Baláž z KOCR Severovýchod Slovenska.



Minulý rok fotografi do súťaže prihlásili rekordných 820 súťažných snímok. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla predovšetkým štvorčlenná odborná porota, ktorej predsedal prešovský fotograf Jano Štovka. Súčasťou komisie boli fotografi Filip Kulišev, Ivan Čaniga a Martin Krystýnek. Verejnosť si v internetovom hlasovaní zvolila za svojho víťaza autora Matúša Murína a jeho záber s názvom Šťastné leto.



"Minulý rok sme v súťaži predstavili dve nové kategórie, ktoré ešte viac obohatili samotnú kampaň. V tomto trende chceme pokračovať, preto tento rok opäť pridávame novú súťažnú kategóriu – PhotoPointPicture nadväzujúcu na našu novú aplikáciu," povedal výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



KOCR Severovýchod Slovenska vyvíja v tomto roku aplikáciu PhotoPoint určenú špeciálne pre fotografov, v ktorej budú vytipované fotogenické miesta Prešovského kraja.



"Autori snímok ju v blízkej dobe budú môcť využiť napríklad aj pre svoje zábery, ktoré zachytia práve pre súťaž Choď a foť," doplnil Janoško. Aplikácia bude prístupná pre mobilné operačné systémy Android a iOS.



Fotografie do deviateho ročníka súťaže Choď a foť je možné zasielať na e-mailovú adresu chodafot@severovychod.sk do 17. októbra. Hlavnou podmienkou je, aby bola fotografia zhotovená na území Prešovského kraja. Všetky pravidlá súťaže, ako aj jednotlivé kategórie sú uvedené na webstránke www.severovychod.sk. Vernisáž víťazných fotografií sa uskutoční v závere roka na základe aktuálnych pandemických opatrení.



"Každoročne je vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien pre fotografov. Výstava je nateraz umiestnená v Snine, odmeňovanie by sme však radi uskutočnili v krajskom meste, preto sme sa rozhodli odovzdávanie cien za ročníky 2020 a 2021 spojiť," dodal Janoško.



Víťazné zábery z ôsmeho ročníka súťaže sú voľne prístupne k nahliadnutiu v Dome kultúry v Snine alebo na www.severovychod.sk.