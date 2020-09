Fotografická súťaž Choď a foť má dve nové kategórie

Prešov 7. septembra (TASR) – Profesionálni, ale aj amatérski fotografi sa opäť môžu zapojiť do súťaže Choď a foť, ktorú už ôsmykrát vyhlásila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Novinkou v tomto ročníku sú dve nové kategórie. TASR o tom informoval František Baláž z KOCR Severovýchod Slovenska.



Hlavným cieľom fotosúťaže je prezentácia Prešovského kraja očami širokej verejnosti. "Prešovský kraj je veľmi fotogenický. Nájdeme v ňom miesta s dychberúcimi výhľadmi z najvyšších vrcholov, ale na druhej strane tajuplné podzemné chodby, čo svedčí o jeho rozmanitosti. Každoročne sa nám do súťaže zapojí množstvo fotografov, ktorí zachytia tie isté miesta a pohľady, vždy však nájdu iný spôsob," povedal výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



V minulom roku sa do súťaže zapojilo 435 snímok. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla odborná porota, ktorej predsedal fotograf Ján Štovka. Rovnako to bude aj počas vyhodnotenia Choď a foť 2020. Tradíciou ostáva tiež hlasovanie verejnosti na facebookovom profile Severovýchod Slovenska. V minulom roku ocenila verejnosť najvyšším počtom likov snímku s názvom Modlitba od autorky Klaudie Kirschnerovej.



"Tak ako aj po minulé ročníky, aj v tomto roku môžu súťažiaci prihlásiť fotografie do niekoľkých kategórií. Súťaž sa snažíme každý rok urobiť ešte atraktívnejšou. Novinkou vo ôsmom ročníku preto budú dve nové kategórie človek a kraj a architektúra," vysvetlil Janoško.



V rámci prvej spomínanej kategórie budú môcť fotografi posielať snímky ľudí zachytávajúce ich každodennú činnosť, prácu, relax a podobne. V druhej novej kategórii sa naskytá možnosť zachytiť jedinečné architektonické pamiatky, budovy či domy vyskytujúce sa tiež na území Prešovského kraja.



Fotografie je možné zasielať do 15. októbra na e-mailovú adresu chodafot@severovychod.sk. Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na území Prešovského kraja. Prípadná vernisáž víťazných fotografií sa tradične uskutoční v decembri v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.