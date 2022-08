Fotografická výstava P. Remiaša vzdáva poctu baníckemu povolaniu

Prievidza 23. augusta (TASR) - Poctu baníckemu povolaniu predstavuje výstava fotografií z podzemia i povrchu baní na hornej Nitre novinára, publicistu, fotografa a spisovateľa Pavla Remiaša. Snímky, ktoré vystavili pri príležitosti transformácie regiónu a útlmu ťažby, si verejnosť môže pozrieť do konca septembra na Námestí slobody, v Meštianskom dome a blízkej kaviarni v Prievidzi.



Novinár sa za fotografa i vyučil, neskôr pracoval v bani Cigeľ na rôznych pozíciách a následne sa stal i fotografom baníkov, baníctvu sa venoval neskôr ako redaktor TASR. Svoju cestu do bane označil za hru osudu. "Fotografovať som začal, keď som mal 12 rokov, nakoniec ma fotografia veľmi upútala a rozhodol som sa stať fotografom," spomenul v utorok pri príležitosti vernisáže Remiaš.



V bani sú podľa neho veľmi ťažké podmienky na fotenie. "Samozrejme, fotí sa tam s bleskom, i keď sú to vždy ploché fotografie. Vždy som sa preto snažil nájsť nejaké osvetlenie, ale využíval som i svetlo, keď prišli z televízie," priblížil s tým, že fotografie s bleskom zase zachytávali atmosféru trochu inak, a hlavne technológiu.



Baníci sa neradi nechávali nafotiť. To, že Remiaš v bani pracoval, označil za výhodu. Zachytil tak i sprchovanie po službe. "Do určitej miery je to intímna záležitosť," podotkol.



"Banícka fotografická výstava vznikala so zámerom priblížiť mnohým ľuďom z hornej Nitry momenty alebo priestory v podzemí, o ktorých mnohí počúvali od blízkych, ktorí tam pracovali," vysvetlil Jaroslav Vojtáš z Kontaktného centra v Prievidzi.



Za šesť desaťročí, keď ťažbu realizovali v bani Cigeľ, dnes už uzavretej, pri Prievidzi v podzemí podľa neho vybudovali jedno malé mesto a je veľká škoda, že pre väčšinu ľudí v Prievidzi zostane navždy uzavreté. "Je tam, živilo alebo blahodarným spôsobom vplývalo na rozvoj tohto regiónu. Toto si treba uctiť a mať to v živej pamäti. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sme výstavu zorganizovali," doplnil.



Výstavu pripravilo Kontaktné centrum Prievidza v spolupráci s OOCR RHNB, Združením na záchranu banského dedičstva Hornej Nitry a Hornonitrianskym baníckym spolkom. Zámerom organizátorov je snímky vystaviť i v Hornonitrianskom banskom skanzene v bani Cigeľ.