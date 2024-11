Fotografie hradov ocenené v zahraničí vystavia vo Vysokých Tatrách

Štrbské Pleso 4. novembra (TASR) - Fotografie slovenských hradov a zámkov ocenené na medzinárodných súťažiach v Melbourne a New Yorku si budú môcť pozrieť aj návštevníci Vysokých Tatier. Do konca novembra vystavujú snímky Mareka Hajkovského v jednom z hotelov na brehu Štrbského plesa. Autor informoval, že na výstave prezentuje výber tých najkrajších fotiek hradov a zámkov.



"Je pre mňa poctou vystavovať na mieste, ktoré považujem za najkrajšie na Slovensku," uviedol Hajkovský, ktorý sa téme hradov a zámkov fotograficky venuje už viac ako desať rokov. Návštevníci jeho šiestej výstavy uvidia zábery, ktoré boli ocenené na svetových súťažiach. "Na najväčšej svetovej súťaži pre panoramatické fotky Pano Awards v austrálskom Melbourne získala fotka Lednického hradu 41. miesto spomedzi všetkých 4126 fotografií 1200 fotografov z 98 krajín celého sveta," upozornil Hajkovský, ktorý však najväčší úspech získal v roku 2022, keď v súťaži International Photography Awards v New Yorku získali fotky hradu Divín a Stará Ľubovňa prvé aj druhé miesto vo svojej kategórii.



Výstava je prístupná zdarma do konca novembra nielen hotelovým hosťom, ale aj návštevníkom, ktorí počas jesene zavítajú do Vysokých Tatier. Kežmarčan Marek Hajkovský sa špecializuje na reklamnú fotografiu pre cestovný ruch, hotely, aquaparky, golfové rezorty a zimné lyžiarske rezorty.