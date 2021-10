Fotoklub Reflex pred 40 rokmi nadviazal na silnú fotografickú tradíciu

Humenné 1. októbra (TASR) – Humenský Fotoklub Reflex pri príležitosti 40. výročia svojho vzniku, ktoré si tento rok pripomína, aktuálne prezentuje prierez tvorbou svojich členov vo Vihorlatskom múzeu (VM) v Humennom. Vznik fotoklubu podnietila spoločná skúsenosť jeho členov na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia, nadviazali tak na silnú fotografickú tradíciu v meste, uvádza v publikácii k výročiu členka zakladajúceho tímu a zároveň metodička vtedajšieho okresného osvetového strediska Mária Mišková.



Ako informuje, začiatky organizovanej fotoamatérskej činnosti v Humennom siahajú do prvej polovice 20. storočia, keď v meste od roku 1942 aktívne pôsobila fotoskupina pri Klube slovenských turistov a lyžiarov. Podľa Miškovej bola "jednou z najagilnejších na Slovensku". "Jej výstavy v rokoch 1943, 1946, 1947 a 1952, na ktorých sa zúčastňovali členovia fotoskupín z celého Slovenska, boli najvýznamnejšími fotografickými prehliadkami na východnom Slovensku," ozrejmila.



Rozhodujúcim momentom pre vytvorenie bázy tvorivých autorov fotografie v novodobej histórii Humenného bola diaľková škola fotografie organizovaná Osvetovým ústavom v Bratislave, ktorú budúci zakladajúci členovia Fotoklubu Reflex absolvovali koncom 70. rokov 20. storočia. Nadšencov fotografie zomkol aj kolektívny projekt vypracovaný Miškovou o presídľovaní a výstavbe vodnej nádrže v Starine. "Z pôvodnej nadstavby pre štvrtý ročník diaľkovej školy fotografie sa stal niekoľkoročný fotodokumentárny projekt (1980 –1987), na ktorom sa začali zúčastňovať fotoamatéri z viacerých miest Slovenska, ale aj Česka, Maďarska a vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky," priblížila Mišková s tým, že v tom čase to bol "ojedinelý projekt v sfére záujmových fotografických aktivít na Slovensku".



Fotoklub Rexflex mal pri svojom vzniku približne 15 členov a pôsobil pri štátnom podniku Chemkostav v Humennom, neskôr pri Závodnom klube Chemlon a od roku 1990 mal svoje domovské miesto vo Vihorlatskom osvetovom stredisku (VOS). Od zrušenia VOS v roku 2015 pôsobí pri Vihorlatskom múzeu v Humennom. Členovia klubu okrem vlastnej tvorby, s ktorou zaznamenávali úspechy na celoslovenských podujatiach, tiež viedli mládežnícke fotokrúžky, pôsobili aj ako lektori a porotcovia rôznych fotografických aktivít.



"Kolekcia aktuálne vystavovaných fotografií Fotoklubu Reflex je prierezovo zastúpená autormi zakladateľskej generácie a fotografie sú spracované analógovým spôsobom v čiernobielej škále," uzavrela Mišková. Výstava je vo Vihorlatskom múzeu dostupná do 17. októbra.